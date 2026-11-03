Feijóo quiere que el Ministerio del Interior asuma el control del sistema de pulseras para maltratadores

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, preside la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, en la sede nacional del PP, a 2 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que el Ministerio del Interior asumirá el control del sistema de las pulseras para maltratadores si llega al Gobierno tras las elecciones del 29 de noviembre. En la actualidad, la gestión de estos dispositivos corresponde al Ministerio de Igualdad.

"No voy a cambiar esa ley (de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género). Esa ley la estamos aplicando en todas las comunidades autónomas. Sí voy a reforzar el seguimiento de las mujeres maltratadas. No voy a comprar pulseras defectuosas. Y ya le digo, el control de las pulseras defectuosas lo llevará el Ministerio de Interior.", ha asegurado Feijóo en una entrevista en 'laSexta' recogida por Europa Press.

En cuanto a que Interior sea quien asuma el control del sistema de seguimiento a maltratadores, ha dicho que es "importante" que sea este Ministerio y no el departamento de Igualdad.

En este sentido, Feijóo ha reiterado que "Igualdad, junto con otras funciones, estará en un Ministerio" porque no va a tener 22 ministros. Si bien, ha añadido que "la igualdad forma parte, por supuesto, de las políticas del Gobierno".

Por otro lado, ha rechazado de nuevo cambiar la ley del aborto si llega al Ejecutivo, pero ha afirmado que sí que impulsaría una reflexión sobre si las chicas de 16 años pueden o no abortar sin conocimiento de sus padres.

"¿Por qué? Esa discusión está encima de la mesa en la sociedad española. Yo garantizaré el derecho a la interrupción del embarazo en las mejores condiciones médicas y de acuerdo con las leyes de mi país. Pero no lo digo porque estoy en campaña, sino que cuando salió la sentencia, yo mismo redacté una carta que firmé y la publiqué allá por el mes de enero del año 2025. Por tanto, yo no voy a reabrir esa ley, sí me parece razonable abrir ese debate", ha apuntado.