COCEMFE lanza una nueva edición de su programa de empleabilidad para mujeres con discapacidad: "No estoy sola"

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) está desarrollando en 2025 la novena edición del 'Programa de Empoderamiento y Activación para el Empleo de Mujeres con Discapacidad Física y Orgánica', con el objetivo de fomentar su participación en la sociedad, mejorar empleabilidad y garantizar el ejercicio de sus derechos. En la última edición participaron en el programa 542 mujeres. "Me ayudaron a entender que no estoy sola", afirma una de sus beneficiarias.

Esta iniciativa de COCEMFE está impulsada por el programa Incorpora de la Fundación 'la Caixa'. El programa ofrece una atención integral y adaptada, y unos itinerarios personalizados que combinan intervenciones individuales y grupales, derivaciones a recursos especializados y un acompañamiento personalizado y continuado, ajustado a las necesidades concretas de cada mujer.

El objetivo es que estos itinerarios sirvan de motor para la activación para el empleo en aquellas mujeres con discapacidad desempleadas y en situación de vulnerabilidad, según los impulsores de la iniciativa.

A lo largo de 2024, un total de 542 mujeres con discapacidad participaron en el citado programa, lo que permitió desplegar una batería de actuaciones orientadas a su empoderamiento y mejora de la empleabilidad.

En total, en ese periodo, se dedicaron 1.783 horas a la atención individualizada, se logró la inclusión laboral de 122 participantes y se impartieron 800 horas de sesiones grupales centradas en empoderamiento, desarrollo de habilidades prelaborales y alfabetización digital. Además, se detectaron 19 casos de mujeres con discapacidad con necesidad alta de atención por motivos de violencia machista.

Más del 70% de las participantes asistieron a estos talleres grupales, que no solo fortalecieron competencias clave para su inserción laboral, sino que también ofrecieron espacios seguros para la participación social, el crecimiento personal y la inclusión activa en su entorno.

La secretaria de Organización de la entidad, Marta Valencia, ha destacado que "gracias al apoyo del programa Incorpora de la Fundación 'la Caixa', esta iniciativa permite ofrecer a cada mujer con discapacidad un acompañamiento cercano y adaptado, que impulsa su desarrollo personal, mejora sus oportunidades laborales y refuerza su papel activo en la sociedad".

Para una de las participantes, el programa ha representado un espacio de cuidado y motivación. "Llegar al programa fue algo único e inexplicable. Me acogieron con mucho afecto, hicieron que me sintiera arropada y me ayudaron a entender que no estoy sola en esta lucha interminable por mi salud física y mental. Ha sido un 2024 difícil, pero gracias al apoyo recibido logré cerrar el año con nuevas metas para 2025", ha argumentado.

DESARROLLO EN VARIAS CC.AA

Durante 2025, el 'Programa de Empoderamiento y Activación para el Empleo' se está desarrollando en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Galicia, Madrid, Navarra, Murcia y Extremadura, gracias al trabajo coordinado entre COCEMFE y su red territorial de entidades.

Esta implementación descentralizada facilita una intervención ajustada a las características y necesidades específicas de cada entorno, incluyendo zonas rurales, territorios con escasa oferta de recursos especializados y colectivos estructuralmente invisibilizados.