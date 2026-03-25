Crece un 10% la recaudación de la X Solidaria hasta 567 millones con la aportación de 12,4 millones de contribuyentes

Presentación de la campaña X Solidaria. - X SOLIDARIA

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 50,5% de los contribuyentes españoles marcaron en 2025 la casilla de Fines Sociales en su declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF). En total 12.395.024 personas en 2025 eligieron la X Solidaria, 62.954 más que en el ejercicio anterior (+0,5%). Estos datos se traducen en una recaudación de 567,2 millones de euros, 57 millones más que en 2024 (+10%).

Las ONG impulsoras de la X Solidaria han presentado este miércoles la campaña 'El gesto legendario' con la que pretenden animar a rellenar la la casilla 106 de Actividades de Interés Social en la web o el botón de Fines Sociales en la sección de Asignación tributaria en la app.

La iniciativa fue presentada en colaboración con Cinesa en en un acto en los cines Proyecciones de Madrid con la participación de Yolanda Besteiro, presidenta de la Plataforma de ONG de Acción Social; Patricia Bezunartea, directora general de Familias y Diversidad del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Tercer Sector; y dos personas que han recibido apoyo de la "X Solidaria": Mohamed Ibrahim Soliman y María Pérez.

La presidenta de la Plataforma de ONG de Acción Social, Yolanda Besteiro, ha destacado que la X Solidaria es "un trabajo en red en el que las entidades sociales del Consejo Estatal de ONG de Acción Social, junto con la administración y el apoyo de la sociedad, trabajan para conseguir una sociedad más justa, inclusiva y solidaria.".

Ha incidido, no obstante, en que aunque en 2025 han marcado la casilla de la X Solidaria "más de 12.395.000 personas, gracias a las cuales, se han podido recaudar más de 567 millones de euros destinados a ayudar a quienes más lo necesitan" todavía, "hay un 49,5% de personas que no lo hacen".

Por su parte, la directora general de Familias y Diversidad del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Patricia Bezunartea, ha añadido que la X Solidaria es "una herramienta fundamental para hacer un llamamiento a la ciudadanía para que se comprometa, de una forma muy sencilla, con la garantía de los derechos sociales".

"Esto es así", ha destacado Bezunartea, "porque esta campaña garantiza que los fondos recaudados con ella lleguen a la ciudadanía que más lo necesita, de forma complementaria a la acción pública".

Siguiendo en esta misma línea, el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, ha explicado que, en este contexto de polarización y desinformación lleno de "confrontación y bulos donde las personas más vulnerables son quienes más sufren", la X Solidaria y las entidades sociales son, para la sociedad, "un referente de confianza: actúan con rigor, escuchan y construyen soluciones desde la colaboración."