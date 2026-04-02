Casi un millón de menores vulnerables se quedan sin beca comedor durante la Semana Santa, según Educo

Archivo - Detalle de una de las bandejas de la comida en el comedor del CEIP Juan Ramón Jiménez. A 10 de septiembre de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 980.000 niños y niñas se quedan, durante las vacaciones de Semana Santa, sin la beca comedor que tienen en la escuela, como denuncia la ONG de educación e infancia Educo, que reivindica el acceso al comedor escolar universal y gratuito para todo el alumnado, empezando por la infancia más vulnerable que, a pesar de necesitar una beca comedor pública, no la recibe.

Para la ONG, el comedor y el espacio del mediodía forman parte del derecho a la educación, ya que además de asegurar la alimentación, aprenden hábitos sociales y nutricionales, a resolver conflictos o a gestionar su tiempo de ocio, entre otros.

En este sentido, la directora general de Educo, Pilar Orenes, señala que "algunas familias cuentan con la posibilidad de recibir ayudas para la alimentación durante estos días, pero son pocas las opciones y es difícil conseguirlas".

"En general, los niños y niñas no tienen asegurada esa comida completa y nutritiva que sí reciben en la escuela gracias a la beca comedor. Es incomprensible que no haya una alternativa en las vacaciones escolares para todo el alumnado con beca, porque las dificultades económicas de sus familias son las mismas ahora que durante el curso", denuncia.

Orenes añade que, "a estos niños y niñas que reciben beca comedor hay que sumarle todos los que, a pesar de necesitar este apoyo económico, no lo tienen. Es decir, que las familias no solo hacen malabares ahora en vacaciones para asegurar su alimentación, sino durante todo el curso escolar. Hablamos de alrededor de 1,3 millones de estudiantes".

Educo denuncia que, en España, 1 de cada 3 menores de 18 años vive en riesgo de pobreza o exclusión, "un dato que ha variado muy poco en más de una década". Además, 450.000 niños, niñas y adolescentes no pueden comer carne, pollo, pescado o su equivalente en proteína vegetal cada dos días.

"La escuela asegura la comida del mediodía, y eso debería estar garantizado durante las vacaciones. No solo ahora, estos días de Semana Santa, sino también en las fiestas navideñas o en verano, donde ya no hablamos de una semana, sino 80 días", reclama Orenes, que enfatiza que "son muchos días para las familias con dificultades económicas, a las que les cuesta llenar la cesta de la compra; ahora aún más, con la reciente subida de precios".

Por este motivo, desde Educo piden que se amplíe la oferta de actividades gratuitas durante las vacaciones escolares para la infancia más vulnerable y que incluyan la comida. "Hay muy poca oferta gratuita, no cubre todos los días de vacaciones escolares, a veces solo es por las mañanas, y no siempre incluye la comida. Aunque las administraciones o las entidades sociales dan ayudas puntualmente, el problema es que falta información y coordinación, por lo que no se sabe a cuántos niños y niñas llegan las ayudas ni durante cuánto tiempo. Sin esta foto completa, es muy complicado saber cuáles son las necesidades reales", precisa la directora general de la ONG.

Así, considera que es "absolutamente necesario" contar con "datos e información que permitan conocer la realidad actual para poder diseñar las políticas públicas necesarias que puedan revertir esta situación". "Para empezar, se podría garantizar una beca comedor a los niños y niñas que ya la reciben - puesto que las administraciones ya saben quiénes son- durante los periodos no escolares", reclama.

Asimismo, Educo también propone que toda la infancia en riesgo de pobreza o exclusión tenga acceso gratuito a actividades de ocio y tiempo libre, que incluyan una comida saludable, al menos durante dos semanas del verano.