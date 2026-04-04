Beatriz Izquierdo, experta en criminología sobre prohibir las redes a menores: "No existe una medida que sea la panacea"

La divulgadora y experta en criminología Beatriz Izquierdo participa en la jornada formativa 'Derechos Digitales de los menores', de la Abogacía Española, enfocada en profundizar en la protección de la infancia y adolescencia en el entorno digital. - ABOGACÍA ESPAÑOLA

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Beatriz Izquierdo, experta en Criminología y miembro del comité de 50 expertos que asesora al Gobierno para proteger a los menores en los entornos digitales, opina que "habrá que esperar para ver cómo se pretende concretar e implementar" la prohibición de las redes sociales para los menores y, en términos de protección y descenso de la criminalidad, no cree que "exista una única medida que resulte ser la panacea para proteger a los menores en el entorno online".

Así lo expone la divulgadora, licenciada en Derecho con especialidad en Criminología, en una entrevista concedida a Europa Press, con motivo de su reciente participación en la jornada formativa 'Derechos Digitales de los menores', de la Abogacía Española, enfocada en profundizar en la protección de la infancia y adolescencia en el entorno digital.

En este sentido, la experta va más allá del riesgo de las redes sociales y pone como ejemplo que "los depredadores también embaucan a los menores a través de los videojuegos".

"A las familias no se les puede dejar solas y necesitan ser acompañadas con soluciones tecnológicas y con la legislación para poder proteger a sus hijos. Pero eso no excluye nuestra labor tuitiva que debemos ejercer como adultos responsables. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad al respecto", afirma, para después agregar "se requiere de la colaboración desde muy distintos ámbitos".

Izquierdo traslada un mensaje a aquellas familias que están preocupadas por lo que hacen sus hijos en internet. "Como adultos responsables que somos, debemos conocer la sociedad en la que los menores se están desarrollando, y eso nos obliga, por tanto, a tener en cuenta los riesgos a los que se pueden enfrentar en el entorno online e intentar, entre todos, buscar soluciones", indica.

En concreto, la criminóloga señala que "la violencia digital que se ejerce contra los menores puede ser de muy distinta índole". "Podemos hablar, por ejemplo, de ciberacoso escolar, de la exposición a contenidos violentos, de la difusión no consentida de imágenes, de la creación de perfiles falsos que les causa un hostigamiento o humillación, de la creación y distribución de imágenes manipuladas y sexualizadas, o del contacto con depredadores", detalla.

Preguntada sobre si existe algún mito o creencia que esté dejando desprotegidas a las familias, Beatriz Izquierdo afirma: "Me preocupa que se piense que en nuestras familias estas cosas no pasan, que nuestros hijos no hablarían con desconocidos o que si sufrieran en el entorno online la más mínima incomodidad nos lo contarían. Creo que la creencia de 'el mío no' nos desprotege, y que si la sustituimos por 'el mío a lo mejor también' ya estaremos más cerca de la solución".

Para proteger a un menor sin convertir la relación familiar en una guerra constante por el móvil, la experta cree importante "empezar mucho antes del momento de la entrega del primer móvil". Por ejemplo, recomienda generar "un clima de confianza" desde que son pequeños para que puedan consultar "todo aquello que les pueda inquietar".

LOS CUENTOS: "UNA HERRAMIENTA PODEROSA"

"Y cuanto antes empecemos a hablarles de la seguridad en el entorno online mucho mejor. Los cuentos me parecen una herramienta estupenda que han ayudado a muchas generaciones a hablar de seguridad en los hogares y creo que también pueden ser una herramienta muy poderosa para la protección en el entorno online", comenta.

En cuanto a las señales que deberían activar todas las alarmas en las familias para sospechar que un menor puede estar sufriendo violencia digital, Beatriz Izquierdo asegura que "un cambio de conducta" indicará que "algo no va bien".

Sin embargo, la experta agrega que "quizás un menor no se atreva "a contar aquello por lo que está pasando, por eso es "primordial enseñarles" a pedir ayuda y dejarles claro que se está aquí "para protegerles y no para juzgarles".

Sobre revisar el móvil y la frontera entre supervisar y vulnerar su intimidad, la experta en Criminología incide en que, en el caso de los menores de muy corta edad, dejarles en el entorno online sin supervisión es tanto como "colocarlos indefensos en un ambiente en el que existen múltiple y muy graves riesgos".

"Los menores son titulares del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, como lo son del secreto de las comunicaciones, y debemos respetarlos, pero nos corresponde también velar por ellos si sospechamos que pueden estar siendo víctimas en el entorno online", subraya.

Desde el punto de vista jurídico, cree que "las políticas de concienciación, que se han llevado a cabo desde hace años y desde muy distintos organismos, ayudan a entender este fenómeno delincuencial y eso permite a las familias entender que esos hechos no son cosa menor, sino que pueden ser denunciables y constitutivos de un delito".

Beatriz Izquierdo considera que también es importante concienciar a las propias familias de que pueden estar vulnerando los derechos digitales de sus hijos. "Los padres, en muchos casos, sobreexponen a sus menores sin saber que ello puede entrañar riesgos. No creo que la solución pase por juzgar con dureza, sino por informar sobre los posibles riesgos", reflexiona.

Por encima de su formación jurídica y criminológica, Beatriz Izquierdo asegura que es "una madre que no estaba dispuesta a proteger sólo a su hijo". Con ese fin creó, ya hace unos años, el proyecto denominado 'Origen del mal', cuyo lema es 'No podemos defendernos de aquello que no conocemos'. "Por tanto, divulgo para intentar ayudar a proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes", concluye.