Saiz dice que los venezolanos podrán acogerse a la regularización extraordinaria y desde julio al cauce ordinario

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha aclarado que los venezolanos podrán acogerse a la regularización extraordinaria, que se podrá solicitar desde abril hasta el 30 de junio y, a partir de entonces, a los cauces ordinarios.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, preguntada por la noticia adelantada este miércoles por El País, sobre la decisión del Gobierno de cerrar la vía exprés por la que se han regularizado 240.000 venezolanos desde 2018, Saiz ha precisado que "esta noticia tiene que leerse sabiendo que está encima de la mesa y que está a punto de comenzar un importantísimo proceso de regularización extraordinaria al que efectivamente van a poder acogerse también muchos ciudadanos y ciudadanas venezolanas".

Así, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puntualizado que es una cuestión "no de fondo, sino de formas".

Además, ha subrayado que, a partir del 30 de junio, cuando el procedimiento de regularización extraordinaria termine, seguirán "con los trámites propios que están vigentes, que es el reglamento de la Ley de Extranjería y con todos los procedimientos normales y los cauces".

En este sentido, Saiz ha negado que se vaya a "dificultar" ahora la regularización de los ciudadanos venezolanos. "Van a poder regularizarse miles y miles de ciudadanos, también venezolanos, con las vías propias del reglamento de la ley de extranjería, que tan buenos resultados está dando y que da respuesta a muchas situaciones de personas a través de las diferentes vías de arraigo", ha reiterado.

Desde 2018, los venezolanos podían obtener una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales por razones humanitarias. Ese permiso tenía una vigencia de un año, prorrogable otros 12 meses y permitía trabajar y residir legalmente en España.

A partir de ahora, según ha señalado Saiz, los ciudadanos venezolanos podrán acogerse al real decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 27 de enero, para regularizar de forma extraordinaria a más de medio millón de inmigrantes.

El texto retoma el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que fue respaldada por más de 700.000 firmas y tomada en consideración en el Congreso en 2004 por todos los grupos parlamentarios menos Vox, pero que ha permanecido bloqueada.

En todo caso, solo podrán acogerse a este proceso de regularización extraordinaria aquellos que se encontraran en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que acrediten haber permanecido al menos cinco meses de forma continuada en España.

En el caso de los solicitantes de protección internacional, bastará con que dicha solicitud se hubiera presentado antes del 31 de diciembre de 2025 y se pueda acreditar. Otro de los requisitos es carecer de antecedentes penales.