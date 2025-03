Crisis alimentaria en Haití: 9 de cada 10 personas pasan todo el día sin comer

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Casi 9 de cada 10 personas pasan todo el día sin comer en Haití y el 99% de las familias se quedan sin comida, a veces durante días, porque no pueden permitirse comprar alimentos, según una encuesta realizada por Alianza por la Solidaridad-ActionAid.

Además, el estudio revela que el 95% de las personas encuestadas se ha ido a la cama con hambre en el último mes y que algunas familias sobreviven con poco más de un euro en alimentos por persona durante todo un mes.

El análisis, basado en una encuesta a casi 200 familias en dos municipios de Haití, Jérémie y Roseaux, señala que el país está pasando por la mayor crisis alimentaria desde hace una década.

De las personas que respondieron a la encuesta, el 88% dijo que al menos un miembro de la familia había pasado un día entero sin comer en el último mes, y casi 1 de cada 10 personas había pasado un día entero sin comer al menos 10 veces en el último mes.

Además, el 67% eran personas desplazadas que han huido de sus hogares para escapar de la creciente violencia de las bandas armadas en Haití.

La ONG recoge testimonios como el de Féduine, una mujer de 28 años, que trabaja para alimentar a su familia. "Se ha vuelto tan difícil comer. No sabemos cómo sobrellevarlo. Es realmente preocupante cuando solo podemos comer cada dos días", cuenta. "Tengo hijos y algunos días no tengo nada que darles. Es muy difícil vivir con ello. No me preocupo por mí, pero me preocupo por mis hijos. Cuando me fui esta mañana, no tenía nada que darle al bebé", explica.

Según señala Solidaridad-ActionAid, las bandas armadas siguen interrumpiendo el suministro de alimentos, haciéndose con el control de las carreteras de acceso a los mercados y exigiendo sobornos a los transportistas, lo que impacta en la disponibilidad y el precio de los alimentos y productos de primera necesidad y deja a muchas familias en una situación muy precaria sin capacidad para poder comprar productos básicos.

Además, el estudio revela que más del 85% de las personas encuestadas se han endeudado, y el 17% declaró no tener ningún ingreso.

De media, las familias informaron que gastaban 82 euros por mes en alimentos. Con un promedio de ocho personas por hogar encuestado, esto equivale a 10 euros por persona durante todo un mes. Si bien, algunos hogares que participaron en el estudio señalaron que sobreviven con poco más de un euro por persona al mes.

Así, según el estudio, casi la totalidad de las familias (el 97%) ha tenido que reducir las porciones de comida, y el 53% se han visto obligadas a pedir comida a amigos o familiares.

Según advierte la ONG, la situación humanitaria en Haití ha seguido deteriorándose desde 2024 y el país se enfrenta a una de las crisis de hambruna más graves del mundo. La violencia perpetrada por los grupos armados contra la población ha provocado el desplazamiento de más de un millón de personas y ha sumido a la mitad de la población haitiana, 5,5 millones de personas, en una grave inseguridad alimentaria.

A esto se añaden, según indica la ONG, las consecuencias de las fuertes lluvias que han inundado cuatro departamentos a finales del año pasado.

Además, advierte de que, entre marzo y junio, se espera que dos millones de personas se enfrenten a niveles de "emergencia", lo que significa una grave escasez de alimentos, complicaciones de salud o enfermedades.

Solidaridad-ActionAid alerta de que la crisis es "particularmente devastadora" para las mujeres y las niñas que se ven obligadas a intercambiar sexo por comida. La malnutrición también pone en peligro a las mujeres embarazadas y lactantes, aumentando los nacimientos prematuros y la mortalidad materna.

A pesar de esta situación, la ONG denuncia que la respuesta humanitaria en Haití no dispone de fondos suficientes. En concreto, señala que se recaudó "menos del 43%" de los 673 millones de dólares requeridos por la ONU para Haití en 2024, y que "el déficit de financiación para 2025 es aún mayor, para el objetivo establecido por la ONU de 900 millones de libras para hacer frente a las necesidades".

"Lo que estamos presenciando en Haití no es una escasez de alimentos, es una crisis de hambre en toda regla impulsada por la violencia, la inflación y la negligencia. Los mercados aún tienen alimentos, pero millones de personas simplemente no pueden permitírselos. Pensar que 9 de cada 10 personas, muchas de ellas niños y niñas, se van a la cama con hambre es desgarrador. La gente morirá de hambre en los próximos meses a menos que se liberen fondos urgentes. No hay posibilidad de paz y estabilidad en Haití mientras millones de personas se enfrentan a la hambruna", ha avisado la directora de Alianza-ActionAid en Haití, Angeline Annesteus.

En este contexto, Alianza-ActionAid apoya a familias vulnerables proporcionando ayuda en efectivo y alimentos y fortaleciendo los proyectos agrícolas para aumentar la producción de alimentos y apoyar a los agricultores, especialmente mujeres que mantienen a sus familias.