Cuatro años de guerra en Ucrania: Casi dos millones de niños necesitan ayuda humanitaria urgente

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del cuarto aniversario de la guerra en Ucrania, que se cumple este 24 de febrero, ONG de infancia han alertado del impacto del conflicto en los más pequeños, con casi dos millones de niños que necesitan ayuda humanitaria urgente, como denuncia Aldeas Infantiles SOS.

La organización, que ha apoyado ya a más de 600.000 personas dentro del país, advierte de que la prolongación del conflicto está teniendo, además, implicaciones profundas para el desarrollo infantil, al tiempo que alerta de que los más pequeños están expuestos a la violencia y afronta un profundo desgaste emocional tras años de incertidumbre, interrupciones educativas y estrés continuado.

En este sentido, denuncia que los niños de Ucrania continúan creciendo bajo el sonido de las alarmas antiaéreas, los desplazamientos forzosos y la incertidumbre constante sobre su futuro. Para muchos, la guerra se ha convertido en el telón de fondo de toda su infancia. Según el director nacional de Aldeas Infantiles SOS en Ucrania, Serhii Lukashov, "el impacto es inmediato y también a largo plazo. Están siendo excluidos, en la práctica, de experiencias normales de la infancia y de una participación plena en la educación y en la vida social".

Las condiciones invernales están agravando la situación, según la ONG. Los ataques contra infraestructuras energéticas han dejado a numerosas familias sin luz ni calefacción durante largos periodos. Estas frecuentes interrupciones se unen a las del acceso a la educación y a servicios básicos en buena parte del país. "Emocionalmente, los niños están exhaustos. Muchos han crecido en un contexto de incertidumbre y miedo continuos", añade Lukashov.

Desde febrero de 2022, más de 700 niños han perdido la vida en Ucrania. Hoy, casi dos millones requieren ayuda humanitaria urgente y el 70% no tiene garantizado el acceso regular a bienes y servicios básicos. Más de 3,7 millones de personas continúan desplazadas dentro del país y 6,9 millones han buscado refugio fuera de sus fronteras, en su mayoría mujeres con niños y adolescentes.

En este contexto, desde que comenzó la guerra, Aldeas Infantiles SOS, en colaboración con organizaciones locales, también ha acompañado a cerca de 9.000 refugiados en distintos países europeos.

En la misma línea, las ONG Save the Children y Educo advierten de que las alertas aéreas constantes por amenazas de bombardeos están afectando severamente la educación de los niños, niñas y adolescentes de Ucrania, así como su salud mental. En la mitad de las provincias del país, estas alertas han superado las 4.000 horas acumuladas y, en zonas de primera línea, han rebasado las 10.000, lo que equivale a 14 meses lectivos.

Las sirenas, que pueden durar desde unos minutos hasta varias horas o más, impiden con frecuencia que los niños vayan al colegio, y se estima que el 50% de las alertas se producen a última hora de la tarde o por la noche, lo que priva a muchos de un sueño reparador y de la sensación de seguridad.

Anastasiia, de 8 años, huyó con su familia de su ciudad natal, en la región de Zaporizhzhia, a la ciudad de Zaporizhzhia cuando estalló la guerra a gran escala. Cuando suena la alarma antiaérea por la noche, la familia se dirige al pasillo, donde los niños duermen en colchones hasta que vuelve la calma, una rutina que se ha convertido en algo inquietantemente normal para muchas familias. "Es una tensión emocional constante. Las personas adultas lo sienten, pero los niños y niñas lo sienten más profundamente. El sistema nervioso está agotado", dice la madre de Anastasiia, Veronika.

Una investigación realizada por Save the Children en 2024 reveló que más de cuatro de cada diez niños sufrían angustia psicosocial, y que algunos desarrollaban defectos del habla y espasmos incontrolables, mientras que otros tenían pesadillas terribles e incluso gritaban mientras dormían. Un estudio realizado en 2025 reveló que cuatro de cada cinco personas encuestadas experimentaban altos niveles de estrés, principalmente debido a la guerra.

"Cuatro años de guerra a gran escala en Ucrania han destrozado la vida de los niños y niñas y les han arrebatado su infancia, ya que se han visto obligados a abandonar sus hogares y escuelas, han perdido a seres queridos y han vivido con miedo mientras las alertas de ataques aéreos, los drones y las explosiones consumen el mundo que les rodea", denuncia la directora de Save the Children en Ucrania, Sonia Khush.

Como añade Educo, cada vez que suena una alerta, las clases se interrumpen y se traslada al alumnado a refugios sin ventanas o bajo tierra donde, en muchos casos, no es posible continuar la enseñanza. De hecho, solo uno de cada tres refugios está preparado para que el alumnado pueda proseguir su clase. Muchos estudiantes describen un estado anímico marcado por la tristeza, la irritabilidad y el agotamiento emocional.

Las condiciones son aún más severas en educación infantil, con menos espacios para refugiarse, que además están poco adaptadas para esta etapa educativa. "Cuatro años después del inicio de la invasión rusa, la infancia en Ucrania no solo ha perdido más de un año de clases, sino que su día a día se ha visto asaltado por alarmas constantes, con el consiguiente deterioro de su bienestar emocional y su salud mental", señala la responsable de incidencia política de Educo, Paula San Pedro.

Dmytro tiene 16 años y vive en Járkov. El sonido de las sirenas forma parte de su rutina. "Cuando suena la alarma, cierro el portátil y me voy al baño. Es el lugar más seguro de la casa". En su ciudad, sigue su formación mediante clases online. Desde febrero de 2022, al menos 4.456 centros educativos han sido dañados o destruidos, según datos oficiales. De estos, 4.048 han sufrido daños y 408 han quedado completamente destrozados.

Según el informe PISA 2022, el alumnado ucraniano de 15 años presenta un retraso equivalente a 2,5 años en lectura y 1,5 en matemáticas respecto a la media de la OCDE. Este curso 2025/2026, la mitad de los alumnos sigue clases de manera presencial y más de un millón continúa exclusivamente en modalidad online, especialmente en zonas cercanas a la línea de frente. Desde 2022, Educo ha apoyado a más de 240.000 niños, niñas y adolescentes en temas de educación y protección.

EDUCACIÓN INTERRUMPIDA EN EL INVIERNO MÁS FRÍO

Una encuesta realizada por World Vision revela que más de la mitad de las familias informan de interrupciones en la educación de sus hijos debido a las duras condiciones invernales, la inseguridad constante y los cortes de electricidad generalizados.

Entre las principales conclusiones, el informe revela que un 56 % de las familias informan de interrupciones en la educación; el 24 % afirman que los niños y niñas no pueden asistir a la escuela presencial debido al frío o a las condiciones inseguras; el 32 % no pueden participar en el aprendizaje on line debido a los cortes de electricidad; el 84 % afirma que los niños y niñas tienen dificultades para mantenerse calientes y el 12 % informa que el progreso educativo de sus hijos ya ha disminuido.

Hasta la fecha, World Vision ha prestado apoyo educativo a más de 240.000 niños y niñas, ha proporcionado ayuda económica a 230.000 personas, ha suministrado ayuda alimentaria a más de 459.000 y ha proporcionado artículos no alimentarios a más de 335.000 personas en toda Ucrania.