Ms. Ngole WALUBILA (50 year-old) using the showers at the Nyantende Health Center in eastern DRC. - RODRIGUE HARAKANDI (UNVETTED)

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

World Vision ha insistido en la importancia de contar con saneamientos seguros para garantizar la salud, la igualdad y la educación de mujeres y niñas con motivo del Día Mundial del Retrete, que se celebra este jueves 19 de noviembre, con el lema 'Retretes seguros, un futuro igualitario'.

La ONG ha recordado que, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF, 3.400 millones de personas sufren esta ausencia de saneamiento, que afecta especialmente a este colectivo. Además, 354 millones de personas continúan practicando la defecación al aire libre, una realidad que incrementa el riesgo de enfermedades, desnutrición y exclusión social.

Como indica la ONG, para millones de personas en todo el mundo, el acceso a instalaciones de saneamiento adecuadas supone la diferencia entre la salud y la enfermedad, entre asistir a la escuela o abandonarla, e incluso entre la vida y la muerte.

Esta situación afecta especialmente a mujeres y niñas que, a menudo, deben recorrer largas distancias y esperar a la noche para hacer sus necesidades o manejar su higiene menstrual, exponiéndose a situaciones de inseguridad, acoso o violencia, mientras que un retrete seguro garantiza la privacidad, así como agua, jabón e instalaciones para la higiene menstrual, lo que permite a las niñas y adolescentes asistir a la escuela. Los centros escolares sin instalaciones sanitarias suficientes registran menores tasas de asistencia especialmente entre las adolescentes.

Asimismo, la presencia de estos servicios en centros de salud y espacios públicos, como mercados o centros de transporte, protegen la salud de las pacientes y favorece la movilidad y la plena participación de las mujeres y las niñas en la sociedad.

El saneamiento es también una herramienta clave para combatir la pobreza, según la ONG, que añade que cuando las familias se enfrentan de forma constante a enfermedades relacionadas con el agua y la higiene, destinan tiempo y recursos a cuidados médicos en lugar de invertirlos en educación, trabajo o actividades productivas.

Además, la falta de letrinas y baños seguros provoca que los residuos humanos contaminen fuentes de agua, ríos y terrenos agrícolas. Como consecuencia, aumentan enfermedades prevenibles como la diarrea, que sigue siendo una de las principales causas de mortalidad infantil en menores de cinco años.

MÁS DE 3,1 MILLONES DE BENEFICIARIOS DESDE 2019

Para abordar esta problemática, la ONG World Vision impulsa programas comunitarios de saneamiento total liderado por la comunidad, un modelo que promueve cambios de comportamiento, formación en higiene y construcción de infraestructuras sostenibles gestionadas por la propia población.

El proceso incluye formación de líderes comunitarios, creación de comités de agua, saneamiento e higiene, capacitación de constructores locales y campañas de sensibilización sobre prácticas higiénicas como el lavado de manos. Estas iniciativas se desarrollan en colaboración con autoridades locales para garantizar su continuidad a largo plazo.

World Vision destaca que, gracias a sus programas de agua, saneamiento e higiene (WASH), se previene un nuevo caso de diarrea infantil cada cinco minutos. Desde 2019, más de 3,1 millones de personas han obtenido acceso a letrinas y baños seguros a través de los programas de la ONG.

"El acceso al saneamiento es un derecho humano fundamental. Garantizar instalaciones seguras y promover hábitos de higiene adecuados no solo protege la salud de las personas, sino que fortalece la educación, especialmente la de las niñas y adolescentes, la seguridad y el desarrollo económico de comunidades enteras permitiendo que las mujeres participen de la sociedad", afirma la directora de Comunicación de World Vision, Eloisa Molina.