El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante Metafuturo 2026, en el Ateneo de Madrid, a 18 de noviembre de 2026, en Madrid (España). Este evento, organizado por Atresmedia, reúne a expertos en cuestiones fundamentales - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y portavoz de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, ha urgido al PSOE a aprobar "ya" la prestación universal por crianza, en concreto, en alguno de los consejos de ministros extraordinarios que quedan antes de las elecciones del 29 de noviembre y ha indicado que no se comprendería que no lo hiciera porque "está sobre la mesa" y "no hay ninguna razón para no hacerlo".

"Quedan dos consejos de ministros y el presidente del gobierno dijo de una manera muy elocuente y que nosotros suscribimos que vamos a gobernar hasta el último momento porque hay muchas cosas importantes que hay que hacer. Ninguna es más importante que una prestación universal por crianza o que el registro horario", ha subrayado Bustinduy, este miércoles, en declaraciones a medios de comunicación, en el marco del foro de Atresmedia 'Metafuturo', que se ha celebrado en el Ateneo de Madrid.

Bustinduy ha afirmado que el PSOE tiene las propuestas "encima de la mesa" desde hace tres años y le ha afeado que "se han opuesto durante toda la legislatura" y "ahora" las incluyen en su programa electoral.

"Hemos visto con mucha alegría que las han incluido en su programa electoral, lo que quiere decir, evidentemente, que ya no tienen argumentos en contra y que les parece una buena idea", ha apuntado el ministro de Derechos Sociales.

Por ello, Bustinduy ha insistido en que "depende de ellos" y ha advertido de que "sería complicado de entender" que "no quieran aprobarlas ya". "Yo creo que no hay ninguna razón para no hacerlo", ha subrayado.

Por otro lado, en relación a la votación de reales decretos leyes este miércoles en la Diputación Permanente, ha celebrado la aprobación "por fin, después de una ardua batalla" de "más de 800 millones de euros de inversión en protección social para algunas de las familias que más lo necesitan, que tienen mayores necesidades de apoyo a la crianza: las familias monomarentales" y de un paquete de medidas para proteger a las familias numerosas con bajos ingresos y a las familias de personas con discapacidad. "Hoy es un gran día", ha zanjado.