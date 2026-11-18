Archivo - Una pareja con un carrito de bebé. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

España registró 241.647 nacimientos en los nueve primeros meses de 2026, 3.361 más que en los mismos meses de 2025 y 66.836 menos que hace diez años, según la estimación mensual del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así, se observa una tendencia descendiente hasta 2024, año en el que empieza a remontar. En concreto, se contabilizaron 269.487 alumbramientos en 2019; 260.764 en 2020; 250.219 en 2021; 245.522 en 2022; 237.673 en 2023; 236.472 en 2024 y 238.286 en 2025.

Solo en septiembre nacieron 28.606 niños en España, 303 más que en el mismo mes de 2025. Si bien, el INE revela que en España no se superan los 30.000 nacimientos en un mes desde octubre de 2021.

En cuanto a la edad de la madre, según los datos, en septiembre de 2026, y por primera vez tras 11 meses, nacieron más niños de mujeres menores de 25 años que de mayores de 40 años. En concreto hubo 2.767 nacimientos de mujeres menores de 25, frente a 2.701 de mayores de 40.

Por otro lado, el INE también ha publicado este miércoles los datos de 2025, los cuales revelan que durante ese año se registraron 321.684 nacimientos en España, un 1,2% más que en 2024 (3.679 más), aumentando a 1,11 el número medio de hijos por mujer.

El número de nacimientos rompe así la tendencia descendente de los últimos años, aunque es un 23,5% inferior a la de hace una década.

De los 321.684 nacimientos que tuvieron lugar en España, 83.800 fueron de madre con nacionalidad extranjera, lo que supuso el 26,1% del total (frente al 25,6% en 2024). Si se considera el país de nacimiento, hubo 110.572 nacimientos de madre nacida en el extranjero, lo que supuso el 34,4% del total (frente al 33,3% en 2024).

Mientras, el indicador coyuntural de fecundidad (o número medio de hijos por mujer) se situó en 1,11 en 2025, casi una centésima más que el registrado en 2024.

Por nacionalidad, el número medio de hijos por mujer aumentó una centésima entre las madres españolas (hasta 1,08) y se redujo una centésima entre las madres extranjeras (hasta 1,26).

AUMENTAN LAS MADRES DE 40 O MÁS AÑOS

En cuanto a la edad media de las madres, se situó en 32,7 años en 2025, una décima más que en el año anterior, el primer aumento desde 2021. El INE destaca que los nacimientos de madres de 40 o más años representaron el 10,3% del total, frente al 7,8% en 2015.

Por nacionalidad, la edad media a la maternidad aumentó una décima tanto entre las madres españolas (hasta 33,3 años), como entre las extranjeras (hasta 30,6 años).

Además, durante 2025 se registraron 179.823 matrimonios, un 2,5% más que en 2024 (4.459 más). La tasa bruta de nupcialidad se mantuvo en 3,6 matrimonios por cada 1.000 habitantes. En cuanto a la edad media al matrimonio, aumentó una décima, tanto en hombres como en mujeres. Se situó en 40,0 años para los hombres y en 37,3 años para las mujeres.

El 4,3% del total de matrimonios correspondió a parejas del mismo sexo (7.767 matrimonios). De ellos, el 52,8% fueron entre mujeres y el 47,2% entre hombres.

SUBEN LAS DEFUNCIONES EN 2025 UN 2,0%

En cuanto a las defunciones, durante 2025 fallecieron en España 444.945 personas, 8.827 más que en 2024 (un 2,0% de aumento). Por edad, hay un descenso en las defunciones de personas de 85 a 89 años (del 1,1% respecto a 2024), tanto entre los hombres (del 0,7%) como entre las mujeres (del 1,5%). En cambio, las defunciones entre los 80 y 84 años aumentaron un 5,4%.

Por su parte, la tasa de mortalidad infantil se redujo cuatro décimas en 2025 y se situó en 2,6 defunciones infantiles por cada 1.000 nacidos vivos.

Mientras, la esperanza de vida al nacimiento aumentó cuatro centésimas en 2025, hasta situarse en 84,05 años.

Por sexo, la esperanza de vida de los hombres subió 0,08 años, hasta 81,47, mientras que la de las mujeres se mantuvo en 86,53.

Según las condiciones de mortalidad de 2025, una persona que alcanzó los 65 años ese año esperaría vivir, de media, 19,88 años más si era hombre y 23,62 años más si era mujer.

El INE añade que el saldo vegetativo de la población residente (diferencia entre nacimientos de madres residentes y defunciones de residentes en el país) fue de -121.237 personas en 2025, frente a -116.056 en 2024. Este saldo fue negativo en 2025 por noveno año consecutivo.