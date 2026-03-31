Diaconía organiza una nueva edición de #DesactivaLaTrata centrada en plataformas digitales y publicidad sexual

Cartel del VII Ciclo de Encuentros del proyecto #DesactivaLaTrata. - DIACONÍA

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ONG Diaconía ha puesto en marcha el VII Ciclo de Encuentros del proyecto #DesactivaLaTrata, centrando esta edición en el uso de las plataformas digitales para la captación de menores, la explotación y la publicidad sexual. El ciclo se articula en cuatro sesiones virtuales progresivas, diseñadas para ofrecer tanto una visión autónoma de cada plataforma o fenómeno como una comprensión integral.

El evento arrancará este martes, 7 abril, con la primera de cuatro sesiones gratuitas y online dirigidas a profesionales del ámbito jurídico, social, educativo y psicológico. Se abordará el consentimiento, violencia sexual digital y nuevas formas de captación entre adolescentes. Se analizará cómo perciben los jóvenes el consentimiento y la exposición en línea, así como los principales cebos y estrategias emergentes de captación.

El segundo encuentro está previsto el 14 de abril bajo el título 'De la mensajería al mercado sexual digital'. El encuentro abordará la captación y difusión de violencias en Telegram y X y se examinará cómo los canales, bots y sistemas de suscripción pueden facilitar la difusión de material de abuso sexual infantil.

El 21 de abril el encuentro será sobre redes sociales como espacios de captación, explotación y publicidad sexual en Instagram, Facebook y TikTok. Se revisarán las dinámicas de captación y las estrategias que normalizan la mercantilización de la imagen en perfiles jóvenes.

La última jornada está prevista para el 28 de abril y versará sobre plataformas de monetización sexual y riesgos para menores como OnlyFans, JustForFans, Tigo y Fansly. Se analizará el papel de estas plataformas en los procesos de captación y su vínculo con el proxenetismo digital.

Todos los encuentros se celebran de 17.30 a 18.30 horas con una duración de 60 minutos y se realizan en modalidad online a través de Zoom. Cada sesión dará lugar a la elaboración de un documento práctico de trabajo orientado a sistematizar aprendizajes y generar materiales útiles para la orientación jurídica y la intervención profesional.

El ciclo está dirigido a profesionales y futuros profesionales del ámbito jurídico, educativo, social, psicológico y de la seguridad que, en su labor, puedan estar en contacto con menores en situación de vulnerabilidad o con posibles víctimas de trata y explotación sexual en entornos digitales. Inscripción y más información

Las personas interesadas pueden inscribirse en 'desactivalatrata.es/vii-ciclo-de- encuentros-menores-en-el-entorno-digital-2/'.