Fundación Botín: El sector social español emplea a 600.000 personas y aporta el 1,2% del PIB

Más de 4 miNov. (EUROPA PRESS) -

El sector social español emplea a 600.000 personas, un 15% más que hace 15 años, según se desprende del estudio 'El Tercer Sector de Acción Social en España (2008-2024): desarrollo, impacto y retos a futuro', encargado por la Fundación Botín a investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Alcalá.

En el estudio presentado este miércoles, realizado por los expertos Manuel Pérez Yruela (IESA-CSIC) y Gregorio Rodríguez Cabrero (Universidad de Alcalá), se analizan los logros, el impacto, la situación actual y las palancas de proyección futura del Tercer Sector en España.

En este sentido, revela que el sector social representa un 1,2% del Producto Interior Bruto (PIB) nacional y que ha crecido un 11% en su actividad, al tiempo que ha aumentado un 15% la generación de empleo, empleando en torno a 600.000 personas. En cualquier caso, expone que "su imagen pública sigue sin tener la relevancia que debería".

Igualmente, cifra en más de 28.000 las entidades sin ánimo de lucro activas en España, un 4% menos que en 2018. La mayoría de ellas (78%) son asociaciones de pequeño tamaño debido, en parte, al carácter minifundista del sector, que responde a la resolución de problemas de proximidad.

El estudio también refleja que el 80 % de las entidades colabora con otras mediante proyectos conjuntos, redes, plataformas o alianzas, "apostando por consolidar su cohesión interna". "En los últimos 15 años sus ingresos han crecido un 13% y, aunque su peso en el PIB ha descendido ligeramente (1,2% en 2023 frente al 1,5% en 2013), el sector ha demostrado ser anticíclico y capaz de sostener su actividad incluso en contextos adversos", apunta.

Por otro lado, detalla que desde 2008 la dependencia de fondos públicos ha descendido 12 puntos, situándose en el 49%, mientras que el endeudamiento se mantiene bajo, con gastos de amortización del 1,1%. Por su parte, la actividad ha crecido un 11%, con una mejora en la calidad del servicio "gracias a una mayor dedicación por unidad de atención".

Sobre el empleo generado, el informe mantiene que ha aumentado un 15% en los últimos 15 años, de los que el 68% cuenta con estudios universitarios. A esto se suma un voluntariado que casi se ha duplicado, pasando a ser cerca de 1,5 millones de personas las que fueron voluntarios en 2023 (cifra que asciende a más de 4 millones si se amplía a todo el Sector Social español y no solamente al Tercer Sector de Acción Social), con un valor social estimado en horas de dedicación de más de 2.860 millones de euros.

DETECTA "POLARIZACIÓN" Y "DESCONOCIMIENTO"

El estudio también percibe "una cierta desconexión del sector social", ya que un 30% de los participantes en la conversación en Internet hablan de él. Esta situación se acentúa en el caso de los jóvenes (menores de 30 años), que llega al 20%.

En esta misma línea, refleja una tendencia de "polarización", "posiblemente causada por el gran impacto de acciones puntuales en ámbitos sensibles, como la inmigración y las catástrofes naturales". En cambio, indica que sigue habiendo un "gran desconocimiento" de las más de 100.000 intervenciones anuales de las ONG pequeñas y medianas en la sociedad.

Así, con el objetivo de destacar el trabajo de todas las organizaciones que lo integran, la Fundación Botín y la Plataforma del Sector Social han invitado a todas las ONG unirse y lanzar una campaña "para visibilizar el importante papel que su actividad juega en la generación de desarrollo social" de España.

'SOMOS NADIE'

En el mismo acto, la Fundación Botín ha presentado una campaña de comunicación, promovida junto a la Plataforma del Tercer Sector y elaborada por la agencia Pingüino Torreblanca, para dar a conocer la labor del sector social español y su contribución al desarrollo en España. Con el lema 'Somos nadie', busca reflejar el impacto positivo de las ONG españolas.

La Fundación Botín creó hace 15 años el programa 'Talento Solidario' en un contexto de crisis económica que limitaba los recursos destinados al Tercer Sector. "Su propósito, desde entonces, ha sido fortalecer el Sector Social en España y acompañar a las organizaciones sociales medianas y pequeñas en la mejora de su eficiencia interna, la incorporación de talento externo, el fomento de la innovación y el impulso al trabajo en Red", ha apuntado.

Desde su puesta en marcha en el año 2010, la Fundación Botín ha invertido cerca de 8 millones de euros en este programa, de los cuales 4,5 han ido directamente a las entidades sociales.