Fundación Madrina se convierte en "entidad de referencia" para el envío de ayuda humanitaria a Colombia

Archivo - El presidente de la Fundación Madrina, Conrado Gimenez - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Fundación Madrina ha instalado en la Plaza San Amaro 4 de Madrid el mayor centro de acopio para coordinar la ayuda humanitaria destinada a Colombia tras los terremotos. En declaraciones a Europa Press Televisión, el presidente y fundador de la Fundación Madrina, Conrado Giménez, ha explicado que "el propio gobierno de Colombia nos nombrado como entidad de referencia, entidad autorizada de acopio en España", por lo que reciben cargamentos de diferentes partes del país.

De este modo, la iniciativa ha movilizado a "2.000 voluntarios en las primeras 24 horas" y que actualmente "150 cada día estamos aquí recibiendo" material, con un funcionamiento que se extiende "hasta las 12 de la noche" aunque la entrega al público se ha limitado de 9 a 6 de la tarde.

El responsable de la Fundación Madrina ha subrayado la importancia del componente emocional en la acción humanitaria, señalando que "estamos con lo de Venezuela, seguimos con Venezuela y mandando también pales en avión a Venezuela con el tema de los incendios y en mitad de esto ha sido un verano absolutamente lleno de emergencias humanitarias y catástrofes".

El presidente de la Fundación ha precisado que la ayuda recibida es de una "inmensidad incalculable", destacando haber recibido material sanitario especializado como "prótesis, muletas, andadores" y "maquinaria hospitalaria, por ejemplo, ecógrafo".

Así, Giménez ha hecho un llamamiento especial para recibir material materno infantil, explicando que "hay mucho problema de desnutrición en Colombia" y que "en la fundación un porcentaje inmenso de madres que atendemos son colombianas", por lo que necesitan "leche maternizada, pañales, potitos, pañales de adulto también y de pequeño, maicenas, papillas, de todo, es decir, la nutrición es básica".

IMPORTANCIA DEL APOYO EMOCIONAL

El responsable de la Fundación Madrina ha subrayado la importancia del componente emocional en la acción humanitaria, señalando que "estamos con lo de Venezuela, seguimos con Venezuela y mandando también pales en avión a Venezuela con el tema de los incendios y en mitad de esto ha sido un verano absolutamente lleno de emergencias humanitarias y catástrofes".

Por este motivo, el centro de acopio instalado en Madrid cuenta con "unas jóvenes que son psicólogas, que son colombianas, que se dedican a abrazar", ya que "hay cantidad de personas que vienen, colombianas, que han tenido su familia mal y demás, y no han abrazado", recibiendo en el centro "el primer abrazo".

Así, Laura y Luisa, voluntarias de esta iniciativa, han destacado la importancia del apoyo psicológico. "Hemos encontrado aquí muchas personas que ese es su primer acercamiento a Colombia, a su país" y que "el contacto que han podido tener con sus familias es mínimo, o sea por teléfono", han explicado.

Las voluntarias han detallado que su labor se centra en la contención emocional de los donantes, muchos de los cuales llegan "devastados, en muy mal estado psicológico", razón por la que en la Fundación Madrina "nos han denominado las abrazadoras, es porque todo el tiempo estamos haciendo contención psicológica, primeros auxilios psicológicos para esas personas que tienen ese primer acercamiento de traer sus donaciones y vienen muy mal".

Ambas han subrayado que estos espacios de encuentro resultan especialmente significativos porque permiten conectar a los colombianos en el extranjero con su país, ya que "encontrarse aquí en España y encontrarse aquí un pedacito de Colombia, donde te vamos a hablar en tu acento de tu ciudad, donde tú nos cuentas el edificio que se cayó y vamos a saber qué edificio es, de dónde es y demás, eso conmueve y eso te hace sentir identificado".