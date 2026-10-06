Más de 50 menores inmigrantes solos esperan bajo la lluvia en el Guano (Ceuta) su traslado a un centro de acogida

Menores a la espera de ser trasladados a un centro de menores en el Guano (Ceuta). A 6 de octubre de 2026. - GABRIELA SARDÁ

CEUTA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de más de 50 menores migrantes solos se han colocado desde la mañana de este martes en fila junto a la carretera en la zona del Guano de Ceuta, bajo la lluvia, a la espera de ser trasladados a un centro de acogida, después de haber pasado las últimas semanas en la calle.

Los adolescentes, en su mayoría de más de 13 años y de origen marroquí, han permanecido durante la mañana en fila junto a la vía mientras aguardaban la llegada de los autobuses que en los últimos días han trasladado a adultos y a otros menores a dependencias policiales para su filiación y posterior reubicación.

"¡Queremos centro de menores!", han reclamado los jóvenes ante los agentes de la Policía Nacional desplegados en la zona, que han permanecido junto a ellos durante la espera y han vigilado el entorno para evitar riesgos derivados del tráfico.

Los menores han explicado a Europa Press que llevan alrededor de 15 días en el Guano, después de haber vivido en las calles de barriadas periféricas como el Príncipe o Sidi Embarek.

Durante la mañana han permanecido expuestos a la lluvia, algunos protegidos con capuchas, paraguas o plásticos y otros sin ningún tipo de protección.

Según el relato trasladado por varios de ellos, no acceden a la gran carpa instalada en el Guano porque en su interior se encuentran adultos que, según aseguran, les impiden acercarse. El espacio se encuentra atestado de personas tras el desmantelamiento de los asentamientos del Trampolín, al haberse trasladado allí parte de las personas que anteriormente residían en la playa.

Desde la Jefatura Superior de Policía han explicado que, cuando se detecta la presencia de menores migrantes en una zona, se procede a su traslado a dependencias policiales para su filiación y posterior reubicación en los recursos habilitados.

Sin embargo, nadie ha confirmado por el momento cómo procederá la Administración para la acogida de este grupo de menores que permanece en el Guano.

La situación de estos adolescentes se produce después de las actuaciones desarrolladas el domingo y el lunes para desalojar los asentamientos del Trampolín. Durante ambas jornadas, más de un centenar de menores que se encontraban en la zona fueron trasladados en autobuses hasta dependencias policiales para proceder a su registro.

El Gobierno cifró en alrededor de 1.100 las personas desalojadas durante la primera jornada, mientras que fuentes policiales situaron en unas 200 las trasladadas durante la segunda fase. En total, alrededor de 1.300 personas fueron desalojadas de los asentamientos, de las que la mayoría, salvo los menores y algunas decenas de adultos, optaron por regresar voluntariamente a Marruecos.

El desmantelamiento de los asentamientos ha dejado el área del Trampolín prácticamente despejada de chabolas, mientras parte de las personas que permanecían allí se han desplazado a otros puntos de la ciudad, entre ellos el entorno del Guano.