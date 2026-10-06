Sánchez ve una "mejora" en la situación de Ceuta, pide colaboración a las CCAA y no descarta una visita antes del 29N

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 6 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este martes que "la situación de Ceuta mejora" tras la entrada de miles de extranjeros a la ciudad autónoma el 30 y 31 de julio, ha pedido colaboración a las comunidades autónomas para dar una "solución" a los menores migrantes y no ha descartado una visita antes de las elecciones del 29 de noviembre.

"Sobre Ceuta, yo creo que este fin de semana ustedes vieron cómo muchos de los espacios públicos que se estaban ocupando por parte de los migrantes que llegaron el 30 y el 31 de julio han salido. Hay un retorno voluntario de migrantes muy intenso durante estas últimas semanas. Y, por tanto, creo que la situación de Ceuta mejora. Y la ambición del Gobierno de España es que mejore de una manera mucho más rápida", ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En esta misma línea y, con el objetivo de que la situación de Ceuta mejore de forma "mucho más rápida", ha pedido la colaboración del gobierno de Ceuta, así como de las comunidades autónomas para dar una "solución" a los menores migrantes no acompañados que permanecen en el territorio.

Preguntado por si viajará a la ciudad autónoma antes de las elecciones del 29 de noviembre, ha afirmado que lo abordará con el comité de campaña. "Y lo veremos", ha apuntado, al mismo tiempo que ha recordado la visita de la próxima semana de los Reyes Felipe VI y Letizia a Ceuta y Melilla.