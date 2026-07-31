Fundación Madrina inicia la segunda fase de ayuda a los afectados por los incendios de la Comunidad de Madrid

Tras la fase de emergencia, la organización pone en marcha 'SOS Incendios Reconstrucción: atención directa a los municipios a través de sus alcaldes, apoyo médico, psicológico y jurídico, y una línea SOS permanente - FUNDACIÓN MADRINA

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Fundación Madrina pondrá en marcha este viernes la segunda fase de ayuda a los afectados por los incendios de la Comunidad de Madrid, bajo el nombre 'SOS Incendios Reconstrucción', y prestará apoyo médico, psicológico o jurídico.

La organización ha detallado que contactará con cada uno de los municipios afectados a través de sus alcaldes para acudir directamente a los pueblos y prestar, además de apoyo médico, material e insumos a las familias que lo necesiten.

Como parte de esta segunda fase, la organización habilitará en su web una pestaña de 'SOS Incendios Reconstrucción' a través de la cual los alcaldes de los municipios afectados podrán darse de alta como usuarios y solicitar ayuda de todo tipo: transporte, alimentación, material o logística, así como apoyo jurídico y emocional, con abogados, psicólogos y médicos.

Por esa misma vía, las familias necesitadas podrán registrarse igualmente como usuarias y pedir directamente a la fundación artículos concretos, como pañales, leche maternizada o carritos de bebé. Esta herramienta se suma a la línea de emergencia MadrinaSOS, activa las 24 horas del día.

Con esta nueva fase, Fundación Madrina busca estar presente en la reconstrucción de los núcleos de población que se han visto afectados por las llamas, "conscientes de que las ayudas públicas no siempre llegan con la rapidez que la situación exige".

"Mientras las ayudas autonómicas suelen activarse con cierta celeridad, las estatales pueden demorarse un año o, en algunos casos, no llegar nunca, como ha ocurrido en catástrofes anteriores como la de Canarias o la DANA de Valencia", lamenta la organización.

LOS MENORES, LOS MÁS INVISIBILIZADOS

Entre los efectos menos visibles de la catástrofe, Fundación Madrina alerta especialmente sobre la situación de los niños y niñas de las familias evacuadas. "Muchos de ellos se encuentran desubicados, no duermen con normalidad y presentan alteraciones de conducta al no poder mantener su rutina ni comprender lo que ha ocurrido. Los equipos de la fundación han detectado casos de niños muy pequeños con signos de trauma y con necesidades sanitarias derivadas de esta situación", advierten.

Irene, una de las madres atendidas por la fundación, ha relatado que su hija de 14 meses "está traumada, no duerme, se encuentra mal, está inquieta y con dolores", y que su hijo de 5 años presenta síntomas similares.

Por su parte, el presidente de Fundación Madrina, Conrado Giménez, ha defendido la importancia de acompañar a las familias en la reconstrucción de sus vidas. "Eso pasa por estar al lado de cada alcalde y de cada vecino todo el tiempo que haga falta", ha señalado.

Por todo ello, Fundación Madrina hace un llamamiento a la solidaridad ciudadana y empresarial para seguir atendiendo a las familias afectadas. Los artículos que más se necesitan en este momento son alimentos no perecederos y comida enlatada, ropa en buen estado, toallas, mantas y sábanas, productos de higiene personal, femenina y bucodental o pañales infantiles y de adultos, entre otras cosas.