Elma Saiz defiende que el Gobierno "está volcado con Ceuta, con recursos, con acompañamiento, con colaboración"

Decenas de personas siguen intentando cruzar la frontera, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). La ciudad autónoma de Ceuta ha amanecido con numerosas personas que seguían entrando desde Marruecos a primera hora de esta mañana después de una madrugad - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha afirmado que "el Gobierno de España está volcado con Ceuta, con recursos, con acompañamiento, con una colaboración no solamente con el gobierno de Ceuta, por supuesto, también con el gobierno vecino, Marruecos".

Así lo ha expresado la responsable de migraciones y portavoz del Ejecutivo en declaraciones a los medios de su comunicación desde Asturias, donde este viernes tiene previsto desarrollar una agenda de visitas, reuniones y actos.

Preguntada sobre si el Ejecutivo llegó tarde a los acontecimientos de este jueves, cuando miles de migrantes accedieron a la ciudad autónoma a nado y también a pie bordeando el espigón que separa Ceuta de Marruecos, la ministra ha insistido en que el Gobierno, "con recursos, está absolutamente volcado con Ceuta".

Para la ministra, "buena prueba" de ello es la reunión de coordinación en Ceuta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, junto al presidente de Ceuta, Juan José Vivas, y el delegado del Gobierno en la Ciudad Autónoma, Miguel Ángel Pérez, además de responsables de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, y del director del CETI y de Cruz Roja ceutíes.

Además de esta visita, Elma Saiz ha defendido que "desde el minuto cero", los diferentes ministerios competentes en materia migratoria están "monitorizando y acompañando a Ceuta".

"No he querido faltar a mi visita y a mi compromiso institucional de estar hoy aquí, pero desde luego el trabajo es constante por parte de todos los ministerios", ha concluido.

Decenas de ciudadanos de Ceuta han recibido a Pedro Sánchez, frente al Palacio Autonómico de la ciudad, al grito de "Sánchez, dimisión" y de "fuera, fuera". Estaba previsto que el presidente del Gobierno llegara al ayuntamiento a las 12:00 para reunirse con el jefe del Gobierno local, Juan Vivas, tras aterrizar en Ceuta pasadas las 11:15 horas. El primer destino ha sido la frontera del Tarajal, desde donde se ha trasladado al palacio Autonómico de la ciudad.

Cerca de 49.000 personas cruzaron este jueves 30 de julio desde Marruecos a Ceuta de forma irregular según las primeras estimaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DSN), y 19 personas han fallecido ahogadas intentando alcanzar la costa de la ciudad autónoma.