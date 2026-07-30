Cruz Roja, "a pie de espigón" ante la llegada de migrantes a Ceuta: "Desde esta mañana están llegando también familias"

Varios migrantes intentan cruzar la frontera, a 30 de julio de 2026, en Ceuta (España). - Europa Press

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director de Migraciones de Cruz Roja Española, José Javier Sánchez Espinosa, ha asegurado que tienen a sus equipos movilizados "a pie de espigón" atendiendo las necesidades de las miles de personas migrantes que están llegando a Ceuta y ha indicado que han detectado un "cambio de perfil" ya que, hasta este miércoles, "el 99%" de los que llegaban eran hombres" y desde esta mañana también están entrando familias, mujeres y menores.

"Hasta anoche, o desde el principio de año hasta los últimos días, estábamos hablando de un 99% de hombres y es verdad que desde esta mañana estamos viendo otros perfiles, que también están llegando familias con menores, que están llegando mujeres, es decir, que estamos viendo que ha cambiado el perfil", ha explicado Sánchez Espinosa a Europa Press ante la entrada de numerosas personas a Ceuta desde Marruecos de forma incontrolada desde la mañana de este jueves.

Este cambio, a su juicio, se debe a que en la última semana las entradas eran "más difíciles" y "suponían un riesgo mayor", mientras que este jueves la entrada es "más fácil" a través del espigón, aunque no exenta de "riesgo".

Desde primera hora del día miles de inmigrantes han accedido a la ciudad autónoma a nado y espacialmente a pie bordeando el espigón que separa la ciudad de Marruecos, según ha podido comprobar Europa Press. Los migrantes se dirigían directamente caminando al interior de Ceuta, después de que un cordón policial establecido a primera hora de la tarde en el lado español de la frontera fuera retirado ante la masiva afluencia de personas desde Marruecos.

Según Sánchez Espinosa, lo que se han encontrado sus equipos en Ceuta son "muchas personas que están llegando, algunas de ellas con situaciones de vulnerabilidad" lo que representa "un desafío" para la organización a la hora de "dar atención al máximo número de personas".

"Ahora mismo todos nuestros esfuerzos están centrados en las personas que están entrando y mientras se mantenga este ritmo de entrada, nos centraremos en eso", ha remarcado.

En concreto, ha apuntado que en Cruz Roja cuentan con "un protocolo de atención en costas" por medio del cual atienden "a cada una de las personas que llega, dándole una primera asistencia humanitaria".

HERIDAS Y CORTES POR LAS ROCAS

Si bien, ha precisado que como en este caso "el número llega a ser muy numeroso", han desplegado "equipos a pie de espigón", realizando sobre todo "asistencia sanitaria básica" a "aquellas personas que puedan llegar con heridas, con cortes por las rocas, con roces". En este momento, según ha indicado, no disponen de una contabilización de los heridos.

Ante la posibilidad de que continúe el mismo flujo de llegadas, Sánchez Espinosa ha concretado que la ONG cuenta "con equipos permanentes con mucha experiencia" que llevan muchos años realizando esta atención en las costas o las fronteras, como es en el caso de Ceuta.

También cuentan con "muchas personas voluntarias" a las que "movilizan cuando llegan estas situaciones de emergencia" a través de "un sistema de mensajes que consigue una movilización muy rápida".

UN "EFECTO EXPULSIÓN"

Preguntado por si este incremento en el número de entradas está relacionado con la reciente sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe el rechazo en frontera de inmigrantes que llegan a nado a Ceuta o Melilla, Sánchez Espinosa considera que este aumento "no es algo de hoy" sino que viene produciéndose "desde hace ya bastantes meses" y ha descartado que haya un "efecto llamada".

"Es un aumento que se viene produciendo desde hace ya bastantes meses. Por nuestra parte, es difícil valorar qué conjunto de factores pueden llegar a provocar esta situación. Por nuestra parte, lo que venimos desde hace muchos años viendo no es tanto un efecto llamada, sino un efecto expulsión. Es decir, que las personas tienen distintas situaciones que les hacen buscar una vida mejor, una vida segura, una vida vivible, una vida con expectativas y esto es lo que hace que se puedan producir estas situaciones", ha zanjado.

El pasado 8 de julio, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo confirmó que la Disposición adicional décima de la ley de Extranjería no permite aplicar el rechazo en frontera, también conocido como 'devoluciones en caliente', a los migrantes interceptados en alta mar, que pretenden entrar a nado en las ciudades de Ceuta y Melilla. En este sentido, la sala dictaminó que a estas personas se les debe aplicar el procedimiento de devolución ordinario y no el de rechazo en frontera.

En cualquier caso, la sentencia del Tribunal Supremo señala que "nada impediría" aplicar las llamadas 'devoluciones en caliente' de establecerse "elementos de contención en el mar para proteger la línea fronteriza".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el Ejecutivo prepara junto a Marruecos las "medidas necesarias" para "recuperar la normalidad" en Ceuta y está previsto que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se desplace hasta la ciudad este viernes para gestionar la crisis.