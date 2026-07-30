CEAR envía un mensaje de "tranquilidad" ante la situación en Ceuta y pide una respuesta "ágil" del Gobierno

Varias personas intentan cruzar la frontera a nado, a 30 de julio de 2026, en Ceuta (España). - Europa Press

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mauricio Valiente, ha enviado un mensaje de "tranquilidad" ante la entrada de miles de personas a Ceuta, a nado y por el espigón, ya que, según ha asegurado, responde a "situaciones cíclicas", y considera que "España está perfectamente capacitada" para abordarlo siembre que haya una respuesta "ágil y rápida por parte del Gobierno".

"Ante esta llegada de personas a Ceuta recordamos que el sistema de acogida humanitaria y asilo en la Península está plenamente operativo y tiene capacidad para acoger a todas ellas", ha asegurado Valiente, este jueves, en una entrevista con Europa Press.

En este sentido, ha precisado que se trata de "una situación no prevista" pero "que se puede resolver perfectamente" porque "España está capacitada para hacerlo siempre que haya una respuesta ágil y rápida por parte del Gobierno". Además, ha asegurado la "plena disposición" de CEAR para "colaborar".

"Mensaje de tranquilidad y de normalidad. Este tipo de situaciones se han repetido en Ceuta. España tiene experiencia para abordar estas situaciones. Los discursos catastrofistas al final se estrellan con la realidad", ha subrayado.

Lo importante, según ha añadido, es "que el Gobierno sea ágil" y "no dejarse llevar por quienes de manera interesada intenten manipular esta percepción para intereses políticos partidistas injustos".

A lo largo de la mañana de este jueves, centenares de personas de origen magrebí han cruzado a Ceuta desde Marruecos, a nado y por el espigón, y una multitud está esperando al otro lado de la frontera para poder entrar en la ciudad autónoma de la misma manera. En la última semana lo han hecho ya más de 2.000 migrantes.

Entre quienes han entrado a Ceuta desde Marruecos flanqueando la frontera, han roto el cordón policial desplegado a primera hora de la tarde en la zona de El Tarajal, en el lado español, para contener la entrada masiva de migrantes. Tras superar el control, se dirigían al interior de la ciudad autónoma, según ha podido comprobar Europa Press.

Previamente, los migrantes estaban siendo controlados y dirigidos al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) por las fuerzas de segridad del Estado, pero, ante la multitud aglomerada en la zona del cordón policial, comenzaron a rebasarlo.

Precisamente, sobre el perfil de los migrantes que están llegando al CETI de Ceuta, donde CEAR les presta asistencia jurídica, Valiente ha explicado que "hay perfiles muy distintos" aunque "la inmensa mayoría están solicitando asilo".

Según ha precisado, los migrantes no solo proceden de los territorios limítrofes de Ceuta sino también de otras regiones de Marruecos. Asimismo, ha apuntado que hay un porcentaje de personas procedentes de otros países como Sudán o Guinea Conakry. Si bien, ha precisado que no pueden avanzar perfiles ante el volumen de llegadas.

Sobre la situación dentro del CETI de Ceuta, Valiente ha explicado que las en torno a 600 plazas que tiene se han visto "claramente superadas" y que han instalado una carpa dentro del centro, por lo que dentro había esta mañana unas 800 personas. A estas se sumaban unas mil personas acampadas a las puertas del centro, una cifra que previsiblemente aumentará ante las cientos de entradas a la ciudad que se han producido este jueves.

DERIVACIÓN A LA PENÍNSULA

Valiente ha precisado que, de media, los migrantes que llegan al CETI están dos meses hasta que son trasladados a la Península pero ha puntualizado que "con esta situación todo cambia porque no se puede seguir el mismo ritmo". Lo importante, según ha añadido, es "la derivación" a los sistemas de acogida que están operativos en el conjunto de la Península.

Preguntado por si la reciente sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe el rechazo en frontera a inmigrantes que llegan a nado a Ceuta o Melilla puede estar relacionada con el incremento de llegadas, el director de CEAR ha indicado que "no es realista" establecer esta correlación y que "ofrece una visión muy interesada".

"Parece ser que cuando una sentencia establece una garantía es la responsable de una catástrofe y eso es totalmente falso y creo que es una manipulación. Hay situaciones que hemos visto tanto en Ceuta como en Canarias que responden a una realidad que hay que abordar y desde luego puede haber situaciones que luego se comunican entre las personas que favorecen la llegada o el intento de personas de cruzar la frontera pero desde luego son muchos los factores los que intervienen", ha remarcado.

En concreto, ha señalado que suelen producirse estos incrementos en "fechas cercanas a las fiestas patronales de Ceuta" y también depende de las condiciones del mar, aunque tampoco descarta que puedan influir las "noticias que corren de boca en boca". "Pero explicarlo todo por una sentencia, con la complejidad que tienen los argumentos jurídicos, no es realista", ha insistido.

El director de CEAR también ha lamentado el "drama" de los migrantes que han muerto estos días en el mar intentando llegar a Ceuta y ha dicho que "es responsabilidad de todos intentar evitarlo".

Por ello, ha pedido "vías seguras y regulares". "Tenemos por delante la modificación de la ley de asilo y de extranjería. Es muy importante mantener, por ejemplo, el artículo 38 de la ley de asilo, facilitar la vía diplomática. La experiencia anterior a la pandemia de la apertura de la frontera y de la llegada a Ceuta para trabajar de las personas de las zonas limítrofes de Marruecos había sido una experiencia que no había generado problemas. Se optó por cerrarla y no parece que haya sido una de las mejores soluciones. Nosotros consideramos que mientras más vías legales haya, menos riesgo y más fácil será gestionar el flujo y la realidad migratoria", ha zanjado.

COLABORACIÓN

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, han mantenido este jueves una conversación en la que el mandatario local ha trasmitido a Sánchez "la gravedad de la situación que atraviesa la ciudad" tras la entrada masiva de migrantes a nado y el presidente del Gobierno le ha asegurado que "el Ejecutivo está trabajando ya en este asunto".

La Guardia Civil se encuentra desplegada en la frontera sur para frenar el flujo de entradas. La Delegación del Gobierno ha asegurado que la Gendarmería marroquí está colaborando. Sin embargo, fuentes de la benemérita en la ciudad aseguran que la ayuda es superficial y no logra contener la presión.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado que este viernes se trasladará a Ceuta para conocer la situación de primera mano junto al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, y el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano.