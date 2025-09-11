Fundación ONCE convoca ayudas para promover el acceso al empleo público de universitarios con discapacidad

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación ONCE ha lanzado la cuarta convocatoria de ayudas para promover el acceso al empleo público de las personas con discapacidad, que, pese a disponer de un cupo de reserva específico para ellas, no logran acceder a los cuerpos superiores de las administraciones públicas, destinados a inspectores, jueces o fiscales, entre otros profesionales.

Ante esta situación, Fundación ONCE ha impulsado este programa, cuyo objetivo es facilitar e incentivar el acceso de las personas con discapacidad al empleo público mediante la concesión de ayudas que permitan sufragar parte del coste económico que les supone la preparación de unas oposiciones y que garanticen, por tanto, la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo generado por las administraciones públicas. En sus dos primeras ediciones, se han beneficiado de la iniciativa cerca de 80 personas.

Según ha constatado Fundación ONCE, a pesar de los imperativos legales, las administraciones públicas no logran cubrir el 30% de las plazas reservadas para personas con discapacidad en los grupos A1 y A2, lo que evidencia que hay obstáculos en el acceso para ellas al empleo público en las oposiciones destinadas a cuerpos y escalas profesionales de nivel superior. Esto supone para la entidad "un déficit de representación, pérdida del talento y escasa oportunidad de conseguir una Administración diversa que refleje la propia diversidad de la sociedad española".

La convocatoria está dotada con un presupuesto máximo de 200.000 euros y consiste en la concesión de ayudas económicas para que personas con discapacidad con titulación universitaria, de acuerdo con sus preferencias profesionales, lleven a cabo la preparación de las pruebas selectivas de acceso a cuerpos o escalas del grupo de clasificación profesional 'A' (A1 o A2) de la Administración General, las comunidades autónomas y las entidades locales.

En esta edición también se incluyen ayudas para la preparación de oposiciones en las instituciones de la Unión Europea, siempre que requieran un grado universitario, equivalentes al grupo A en España.

El programa se enmarca también en la estrategia de Fundación ONCE de contribuir al cumplimiento de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Concretamente, se pretende avanzar en la realización del objetivo 4 (educación inclusiva y de calidad), del objetivo 8 (trabajo decente y crecimiento económico) y de los objetivos 5 y 10 (igualdad de género y reducción de las desigualdades).

REQUISITOS Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Los interesados en solicitar una de estas ayudas deberán tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, nacionalidad española y poseer la titulación universitaria necesaria para el acceso al correspondiente cuerpo o escala. Además, habrán de estar matriculados en un centro especializado en la preparación de oposiciones o recibir la formación a través de un preparador de oposiciones del grupo 'A' (A1 o A2) de cualquier Administración Pública española.

En cuanto a los requisitos económicos, las bases indican que quienes opten a una de estas ayudas no pueden estar disfrutando de otra concebida para el mismo fin, ni trabajar o percibir una pensión o prestación incluida en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas cuyo importe anual sea igual o superior a 15.000 euros, en el momento de la solicitud.

Los aspirantes a una de estas becas deberán presentar la solicitud, exclusivamente por vía telemática, mediante la cumplimentación del formulario web habilitado a tal efecto en el Portal de Becas de Fundación ONCE (https://becas.fundaciononce.es/) hasta el próximo 19 de octubre.

Las personas beneficiarias de la III Edición de la presente convocatoria tienen derecho a la renovación de la ayuda por un año más, siempre y cuando sigan reuniendo los requisitos establecidos. Cada beneficiario recibirá un máximo de 5.000 euros, de los que percibirá un 90% en el plazo de 30 días desde que haya adquirido la condición de becado y el 10% restante cuando haya presentado la documentación justificativa.