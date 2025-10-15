Fundación We Are Water impulsa el lavado de manos e higiene menstrual en más de 2,5 millones de personas en 15 años

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación We Are Water, creada por Roca Group, ha llevado a cabo iniciativas en materia de lavado de manos e higiene menstrual que han permitido a más de 2,5 millones de personas disponer de instalaciones adecuadas para este fin desde hace 15 años, en 2010, cuando comenzó su actividad.

Con motivo del Día Mundial del Lavado de Manos, que se celebra cada 15 de octubre, la entidad defiende que resulta esencial impulsar iniciativas que garanticen el acceso al agua, al jabón y a instalaciones adecuadas, así como programas de formación en hábitos de higiene y salud que contribuyan a mejorar la calidad de vida de quienes se ven afectadas por esta realidad.

Según los datos de UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 2.300 millones de personas no disponen de los recursos ni de las instalaciones necesarias para realizar un correcto lavado de manos, situación aún más preocupante en el ámbito educativo ya que dos de cada cinco escuelas en el mundo carecen de servicios básicos de agua y jabón, lo que afecta directamente a cerca de 820 millones de estudiantes. La OMS estima que un correcto lavado de manos podría evitar hasta 500.000 muertes al año.

"Cada lavado de manos es un acto de vida. En la Fundación We Are Water defendemos que el acceso a agua limpia y la higiene no sean un lujo, sino un derecho. Gestos simples como este salvan vidas y construyen un futuro más sano para todos", destaca el director de la Fundación, Carlos Garriga.

En el caso de la higiene menstrual, la Fundación We Are Water desarrolla proyectos que facilitan el acceso a la misma, una práctica clave para prevenir infecciones urinarias y reproductivas, así como otros problemas de salud. Además, desarrolla laboratorios de higiene menstrual, espacios dedicados a la educación, formación e investigación sobre la gestión adecuada de la menstruación y la salud menstrual. Por ejemplo, en India, se han implementado dos proyectos en escuelas de Ranipet y Sriperumbudur, impactando positivamente en la vida de más de 4.300 personas, entre niñas, docentes y familiares.

La Fundación también centra parte de sus esfuerzos en educar y sensibilizar a las nuevas generaciones por lo que impulsa programas integrales que combinan la construcción de aseos y espacios de lavado de manos con acciones formativas que enseñan la importancia de la higiene individual y colectiva.

Uno de los proyectos más destacados se llevó a cabo en Marruecos en 2017, donde la Fundación We Are Water, en colaboración con UNICEF, mejoró las infraestructuras de agua y saneamiento en 19 escuelas primarias de la provincia de Zagora, beneficiando a más de 32.700 personas, de las cuales 17.000 fueron menores de 15 años.