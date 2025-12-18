Hermanos Martínez cantan el villancico 'Feliz Navidad' con Cáritas, CEU y Cadena 100 para "transformar música en ayuda"

Hermanos Martínez y el coro infantil del CEU San Pablo lanzan el villancico 'Feliz Navidad' en apoyo a Cáritas - CEU SAN PABLO SANCHINARRO

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo musical Hermanos Martínez, con el apoyo del coro infantil del Colegio CEU San Pablo Sanchinarro (Madrid) y la emisora de radio Cadena 100, han presentado el villancico solidario 'Feliz Navidad', cuya recaudación se destinará íntegramente a Cáritas. "Sumarse a esta causa ha permitido transformar la música en un gesto concreto de ayuda", ha destacado este jueves la formación.

Este es el sexto año consecutivo que el coro infantil colabora con una formación musical para apoyar la labor de Cáritas y, en este caso, se ha elegido a los Hermanos Martínez, Álvaro y Borja, quienes han señalado que esta alianza recuerda "el verdadero significado de la Navidad, que es estar cerca, acompañar y mirar a los ojos a las personas de alrededor".

"Queremos destacar el mensaje de que donde hay don, hay misión y animaros a ver cual es nuestro don y ponerlo al servicio, porque creemos que todos tenemos una gran misión", han asegurado.

Para Jaime, tercer componente del grupo, "este villancico nace del corazón y quiere llegar al corazón de todos, especialmente de quienes atraviesan momentos difíciles".

En años anteriores, han participado en este proyecto artistas y grupos musicales como Modestia Aparte, Hakuna, Siempre Así, Pastora Soler y Ainhoa Arteta. Este año, la canción podrá escucharse en la emisora Cadena 100 y a través de las redes sociales de Cáritas Española y de la Fundación Universitaria San Pablo CEU.

En el acto, el presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, ha agradecido a los intérpretes "su talento y generosidad para acercar a toda la sociedad el mensaje de esperanza y fraternidad que trae el nacimiento de Jesús".

"Agradecemos también a la Fundación Universitaria San Pablo CEU y a Cadena 100 porque con su apoyo nos ayudan a alimentar la esperanza de muchas personas de buena voluntad que, con su entrega diaria, contribuyen a educar los corazones en justicia y solidaridad", ha añadido.

Mientras, la rectora de la Universidad CEU San Pablo, Rosa Visiedo, ha subrayado que esta iniciativa "une educación, música y solidaridad". "Este villancico es también una llamada a la responsabilidad social de todos", ha apuntado.

Asimismo, el director de Transformación, Estrategia y Desarrollo de Nuevos Negocios de Ábside Media, Andoni Orrantia, ha manifestado estar "orgulloso de formar parte de una iniciativa que une tres elementos: la música, la tradición y la solidaridad". "Estos años de colaboración demuestran que compartimos no solo una canción, sino también propósito, humanidad y una manera de entender la música como instrumento, que, como la radio, puede acompañar, inspirar y también ayudar en un mundo cambiante", ha asegurado.

Este proyecto se enmarca en la campaña de Navidad de Cáritas, que este año invita a toda la sociedad a comprometerse para que una vida digna no sea para muchas personas "una cuestión de suerte". Así, bajo el lema 'Mientras haya personas hay esperanza', la campaña recuerda que derechos básicos como la vivienda, empleo, educación, salud o la seguridad "no pueden depender del azar".

ACCIÓN DE CÁRITAS

Esta acción de Navidad es, junto a la del Día de la Caridad (Corpus Christi), una de las dos ocasiones del año en las que Cáritas lanza a toda la sociedad una invitación expresa a la colaboración económica para sostener el trabajo de lucha contra la pobreza que realizan las 70 Cáritas Diocesanas de todo el país.

Precisamente, la colaboración privada es uno de los pilares que permiten a Cáritas desarrollar su misión y ofrecer oportunidades de vida digna a millones de personas en situación de gran vulnerabilidad dentro y fuera de España.

En el último año, Cáritas ha destinado más de 486,9 millones de euros para acompañar a 2,1 millones de personas dentro y fuera de España con problemas crecientes de inseguridad alimentaria, desempleo, vivienda y salud mental, lo que fue posible gracias a miles de socios, donantes y colaboradores privados que aportaron más de 343,5 millones de euros, más del 70,5% del total de los recursos invertidos.