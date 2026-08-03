Historias no contadas desde Gaza o Malí llegan al escenario de la mano de Acción contra el Hambre

Archivo - El Círculo de Bellas Artes de Madrid inaugura su nueva fachada - EL CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID - Archivo

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Acción contra el Hambre llevará al escenario del Teatro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes 'Historias que nutren', una edición especial de Diario Vivo que se celebrará el 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación.

Así lo ha anunciado la ONG, que ha avanzado que, durante 90 minutos, ocho personas vinculadas a la ONG compartirán vivencias e historias inéditas sobre su labor en contextos de emergencia humanitaria, exclusión social y lucha contra el hambre.

Con esta propuesta se busca ir más allá de los datos técnicos para poner el foco en la dimensión humana ya que, como ha explicado la ONG, "detrás de cada misión hay mucho más que cifras". "Hay encuentros inesperados, decisiones que deben tomarse en segundos, soluciones imaginativas cuando parece no haber salida y personas que terminan cambiando la vida de otras... y también la suya propia", ha añadido.

Entre los relatos que se presentarán en el escenario se incluye la vivencia de un cooperante en la selva del Darién buscando lápices de colores para una niña venezolana en ruta migratoria, o la labor de un equipo humanitario en Gaza intentando implementar un programa contra la desnutrición mientras el personal local afronta situaciones personales extremas. También se abordará una iniciativa en Malí donde mujeres locales recibieron cámaras para retratar a sus hijos y su cotidianeidad, abriendo un debate sobre el poder de narrar la propia realidad.

El espectáculo combina narración oral, periodismo escénico, música en directo y una puesta en escena concebida para acompañar cada historia. Diario Vivo prepara los relatos junto a quienes los cuentan y los presenta ante el público.

"Sus protagonistas no subirán al escenario para resumir programas ni presentar conclusiones, sino para reconstruir un episodio concreto en primera persona y compartir con el público qué ocurrió, qué estaba en juego y qué aprendieron de aquel momento", ha asegurado la ONG.

Las entradas para la función del 16 de octubre, a las 21.30 horas, ya están a la venta, con precios de 20, 22 y 24 euros según la ubicación.