HOGAR SÍ lanza la campaña #NoEsCasa para llamar la atención sobre el estigma del 'sinhogarismo'

Una persona sin hogar en un banco.- HOGAR SÍ

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La organización HOGAR SÍ ha lanzado la campaña #NoEsCasa, en el marco del Día Mundial del Sinhogarismo (que se celebra el próximo 10 de octubre), con la que pone el foco en la falta de vivienda pero también "en la exposición constante, el estigma y los prejuicios que acompañan al sinhogarismo". La iniciativa, que se difunde a partir de este jueves, visibiliza una realidad que la sociedad ha terminado normalizando, según la organización.

A través de tres historias inspiradas en experiencias reales, la iniciativa muestra que no existe un único perfil de persona sin hogar y ayuda a desmontar estereotipos sobre una realidad marcada por causas estructurales como la falta de vivienda asequible, la pobreza, la discriminación o la ausencia de redes de apoyo.

La iniciativa se enmarca en Octubre Urbano, el mes impulsado por ONU-Hábitat dedicado a reflexionar sobre el futuro de las ciudades y el derecho al hábitat. Para HOGAR SÍ, este contexto es una oportunidad para recordar que no puede haber ciudades inclusivas mientras existan personas sin acceso a una vivienda digna.

"No podemos conformarnos con gestionar la emergencia. Necesitamos políticas públicas que prevengan y resuelvan el sinhogarismo. Porque mientras haya personas obligadas a llamar casa a un banco, un portal o un cajero, la crisis de vivienda seguirá mostrando su expresión más extrema: las personas que, increíblemente todavía hoy, viven en la calle en España", ha concluido Marian Juste, presidenta de HOGAR SÍ.

Un banco no es una casa. Un portal no es una casa. Un cajero no es una casa. Sin embargo, miles de personas siguen viéndose obligadas a vivir en espacios como estos ante la falta de alternativas, recoge la campaña.

La organización ha asegurado que de 37.000 personas viven en situación de sinhogarismo, ante lo que han realziado un llamamiento a reforzar los mecanismos de provisión de vivienda asequible e instado a todos los actores implicados "a asumir su responsabilidad y a abrir espacios de diálogo que permitan impulsar las políticas necesarias para poner fin a este fenómeno".

Ante esta realidad, HOGAR SÍ reclama que el fin del sinhogarismo forme parte de las soluciones a la crisis de vivienda y de forma prioritaria de la ejecución de los primeros 800 millones de euros que el Gobierno de España ha transferido a las Comunidades Autónomas (CC.AA) en el marco del Plan Estatal de Vivienda.

Por ello, la entidad considera que las CC.AA. deben incluir la provisión de vivienda asequible entre sus prioridades, reservando recursos suficientes para generar un parque suficiente que permita desarrollar programas para personas vulnerables basados en metodologías exitosas como 'Housing First' y 'Housing Led', y también para facilitar que las personas puedan salir de dichos programas cuando ya han terminado sus procesos de recuperación.

En este contexto, la organización destaca que el sinhogarismo no afecta únicamente a quienes duermen en la vía pública pues también incluye a personas que viven de forma transitoria con familiares o amistades, en alojamientos inseguros o en instituciones como pueden ser los hospitales, sin un hogar propio donde desarrollar su vida con autonomía una vez salgan.

La organización ha recordado que el sinhogarismo es la forma más extrema de exclusión residencial y h advertido de que ninguna estrategia será completa mientras haya personas obligadas a vivir en la calle, en alojamientos temporales o sin una alternativa habitacional estable.

"Cuando hablamos de crisis de vivienda no podemos olvidar a quienes sufren sus consecuencias más graves. Garantizar una vivienda digna también significa evitar que las personas pierdan su hogar o se vean obligadas a vivir sin él. Pero cuando esa pérdida ya se ha producido, debemos centrar nuestros esfuerzos en una atención temprana y eficaz que evite la cronificación del sinhogarismo y permita a cada persona recuperar cuanto antes una vida autónoma y estable", añade el director general de HOGAR SÍ, José Manuel Caballol.