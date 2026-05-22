El Hospital Son Espases y Casa Ronald McDonald inauguran una sala para familias con hijos hospitalizados

Autoridades y colaboradores de la Casa Ronald McDonald. - MCDONALD'S

PALMA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Son Espases y Casa Ronald McDonald han inaugurado este viernes una nueva sala para familias con hijos hospitalizados. La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha inaugurado el nuevo espacio, de 150 metros cuadrados, creado para ofrecer descanso, apoyo y cuidado cotidiano a las familias con hijos ingresados.

La presidenta ha estado acompañada de la consellera de Salud, Manuela García; del director general del Servicio de Salud, Javier Ureña; del subdirector de Humanización, Gabriel Rojo; la directora gerente del Hospital Universitario Son Espases, Cristina Granados, y el presidente de Casa Ronald McDonald España, Francisco Guiral.

En su intervención, la presidenta ha resaltado que la nueva sala familiar es un lugar pensado para acompañar a las familias en momentos complicados que no deberían vivir ningún niño ni ninguna familia. Sin embargo, Prohens ha destacado que "cuando estas situaciones llegan, lo más importante es intentar que ese camino sea un poco más amable, más humano y llevadero".

La sala, ubicada dentro del centro hospitalario y a pocos metros de las unidades pediátricas, permitirá que padres, madres y familiares puedan descansar, asearse, comer o recuperar fuerzas sin alejarse de sus hijos durante el ingreso.

Según han destacado, cuando un niño necesita atención hospitalaria, la familia siempre está, como en las esperas, en las noches largas, en las decisiones, en el cansancio y en el cuidado diario, por lo que este nuevo espacio nace para acompañar también a quienes acompañan.

La sala familiar cuenta con zonas de descanso, cocina, comedor, espacio de trabajo y área de higiene. Está dirigida a familias de niños ingresados por prematuridad, cáncer, cirugías complejas, enfermedades raras, cardiopatías u otras patologías graves que requieren atención hospitalaria especializada.

Granados ha señalado que para Son Espases es un orgullo contar con un espacio que sitúa a las familias en el centro de la atención. "Esta sala familiar será un lugar de confort, descanso y humanidad, que ayudará a hacer más llevadera la estancia hospitalaria de los niños y de quienes les acompañan", ha afirmado.

Guiral, por su parte, ha explicado que cuando un niño está hospitalizado, su familia no debería sentirse como una visita. "Su familia forma parte esencial de su bienestar. Con esta sala familiar queremos ofrecer a padres y madres un lugar donde descansar y recuperar fuerzas, sin separarse de sus hijos, porque la familia siempre está", ha apuntado.