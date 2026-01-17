La infancia al límite: sequía e inseguridad alimentaria agravan la crisis en Oriente Próximo y Afganistán

Archivo - Mahana, 9, and her sister Firdaoussou, 12, get water from a well.The well has only had water for 4 days and is polluted with frogs and garbage. When this well runs dry, they will need to go further. - JON WARREN - Archivo

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La creciente sequía y la inseguridad alimentaria ponen a millones de niños en Oriente Próximo y Afganistán en riesgo extremo, según un nuevo informe de la organización World Vision, titulada 'La infancia al borde del abismo'.

En concreto, cerca de 50 millones de personas en Oriente Próximo y Afganistán se enfrentan actualmente a altos niveles de inseguridad alimentaria aguda, y la infancia se ve afectada de forma desproporcionada, con su salud, nutrición, educación y seguridad cada vez más amenazadas.

"Esta es una crisis superpuesta a otra crisis", ha declarado la líder regional de World Vision para Oriente Medio y Europa del Este, Eleanor Monbiot. "Los niños soportan la carga más pesada. El aumento de la sequía y la inseguridad alimentaria obliga a las familias a tomar decisiones imposibles, crece el riesgo de desplazamiento y las tensiones en las comunidades. Las respuestas humanitarias y de adaptación climática urgentes y coordinadas son esenciales para prevenir una catástrofe", ha indicado Monbiot.

En Afganistán, casi 400.000 personas, incluidos muchos niños y niñas, fueron desplazadas a principios de 2025, lo que interrumpió el acceso a alimentos, agua potable y servicios de salud esenciales. "Las sequías y las inundaciones están empeorando la alimentación infantil, y las familias informan que las mujeres y las madres suelen ser las últimas en comer", ha señalado World Vision.

En Irak, el país sufre una de sus peores sequías en décadas, con más de un millón de personas desplazadas, incluidas 168.000 debido a las crisis climáticas. "Investigaciones previas de World Vision muestran que los niños experimentan altos niveles de angustia psicológica debido al cambio climático, como ansiedad, tristeza y culpa", ha indicado la organización.

En Jordania, cerca del 75% de los refugiados sirios se enfrentan a la inseguridad alimentaria, y los niños refugiados se ven especialmente afectados por el calor extremo, la sequía y la escasez de agua, lo que interrumpe la asistencia escolar, aumenta el estrés psicológico y la exposición a la violencia.

En cuanto al Líbano, más del 94% de los adolescentes encuestados afirman que el conflicto y la inseguridad dificultan el acceso de sus familias a los alimentos, y los niños describen ansiedad, tristeza y miedo relacionados con la escasez de agua y alimentos.

Asimismo, en Siria, más de 14 millones de personas necesitan apoyo para su seguridad alimentaria, con una desnutrición materna e infantil en niveles de emergencia. "La infancia, especialmente en las zonas del norte, se enfrenta a riesgos superpuestos por la escasez de agua, las enfermedades y la interrupción de la escolarización a causa de la sequía", ha advertido World Vision.

En Cisjordania, los niños experimentan mayores riesgos para la salud debido al calor extremo y la escasez de agua, incluyendo enfermedades respiratorias. "Las restricciones de movimiento, las deficiencias en infraestructura y los servicios también agravan estos impactos, mientras que la infancia reporta angustia emocional, como ansiedad, tristeza y miedo al desplazamiento inducido por el clima", ha señalado la organización.

AUMENTAR LA FINANCIACIÓN

Por todo ello, World Vision ha instado a los donantes, gobiernos y socios para el desarrollo a aumentar urgentemente la financiación para la adaptación climática a fin de proteger a millones de niños, niñas y familias en Oriente Medio y Afganistán del agravamiento de las sequías, la inseguridad alimentaria y la escasez de agua.

"La acción climática debe priorizar a la infancia, protegiendo su educación, salud y bienestar, a la vez que garantiza que su voz influya en las políticas que definirán su futuro", ha informado la organización.