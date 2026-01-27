Las nuevas pulseras antimaltrato se colocarán en el tobillo, tendrán una batería más larga y tarjeta SIM no extraíble

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante la rueda posterior al Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa, a 27 de enero de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los nuevos dispositivos de seguimiento a maltratadores se colocarán en el tobillo, tendrán una batería más larga y una tarjeta SIM no extraíble, según ha informado este martes la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Así lo ha anunciado Redondo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que se ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza la contratación del servicio integral del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género y de violencia sexual.

El contrato, con una duración inicial de 36 meses, cuenta con un presupuesto base de licitación de 71.369.269,41 euros, que podría elevarse hasta los 111.100.438,80 euros (valor estimado del contrato), si se dieran las dos prórrogas anuales que serán posibles y con ellas, la duración máxima será de 60 meses.

Debido a que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) están prorrogados, el Consejo de Ministros ya aprobó el pasado martes 20 de enero modificar los límites para adquirir compromisos de gasto hasta la partida mencionada con cargo a ejercicios futuros para posibilitar al Ministerio de Igualdad la tramitación de este nuevo contrato.

El nuevo contrato llega después de los fallos detectados en el Sistema Cometa, encargado del funcionamiento de éstas. La Fiscalía General del Estado advirtió en su memoria de 2024 de "múltiples fallos" en estos dispositivos y de una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios.

Ante esas advertencias, la ministra de Igualdad ha recordado que pusieron en marcha dos investigaciones, una interna y otra externa, y que exigieron al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía General del Estado que les reportaran esas sentencias absolutorias o de sobreseimiento, pero ha criticado que a día de hoy siguen "esperando" dichas sentencias.

"A fecha de hoy seguimos esperando esas sentencias, por lo tanto, creo que es importante tener en cuenta que han transcurrido unos meses y a fecha de hoy todavía estamos a la espera de esas sentencias absolutorias o esos sobreseguimientos", ha señalado Redondo.