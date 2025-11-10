'Jugando con cabeza', la web accesible para fomentar el uso responsable de videojuedos entre menores sordos

Jugando con cabeza, la guía sobre videojuegos para el uso de niños sordos. - CNSE

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras de Comunicación ha presentado una página web accesible en lengua de signos española y castellano dirigida a fomentar un uso responsable de los videojuegos entre los menores sordos.

"En la mayoría de los hogares, estos juegos forman parte del día a día de niños, niñas y adolescentes como una forma de entretenimiento, socialización y aprendizaje. Sin embargo, cuando esta actividad se convierte en algo excesivo, puede generar conflictos familiares, aislamiento e incluso adicción", apuntan desde la Fundación.

Con esta premisa nace 'Jugando con cabeza', un recurso con el que acompañar a las familias en la educación digital de sus hijos sordos, promover hábitos saludables y prevenir riesgos. "Educar a niñas y niños sordos en un uso saludable del juego digital empieza por formar e informar a sus familias, quienes muchas veces necesitan recursos accesibles para comprender esta realidad", han explicado.

La web ofrece estrategias de prevención, ejemplifica situaciones cotidianas que facilitan la comprensión, incorpora un test de autoevaluación para detectar un uso problemático de videojuegos e incluye un apartado con enlaces a servicios de ayuda y atención especializada.

"Jugar puede ser saludable si aprendemos a hacerlo con equilibrio", concluyen. Con esta iniciativa, desarrollada con el apoyo de la Fundación 'la Caixa' y Fundación ONCE, la Fundación CNSE da un paso más en su propósito de orientar y empoderar a las familias apostando por la educación y la información accesibles.