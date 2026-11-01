Marcos Athias Neto (PNUD) defiende la ayuda al desarrollo: "El mundo no se arregla solo con más gasto militar"

El subsecretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y administrador asociado del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Marcos Athias Neto. - CARLOS LUJAN / EUROPA PRESS

MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El subsecretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y administrador asociado del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Marcos Athias Neto, ha advertido este martes de que aumentar los presupuestos militares no basta para resolver los problemas del mundo y ha reivindicado la financiación para el desarrollo como elemento clave para la seguridad colectiva.

"El desarrollo es la primera línea de defensa contra la inestabilidad. No vamos a arreglar todos los problemas del mundo hoy solo con un incremento de los presupuestos militares. El desarrollo es clave para generar seguridad, y es importante entender que esa seguridad no es solo en Brasil, en Mauritania o en Camboya: la seguridad de uno es la seguridad de todos. Queramos o no, vivimos en un mundo altamente interconectado", ha señalado en declaraciones a Europa Press.

Neto participa estos días en el Diálogo sobre la Financiación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2026, convocado por el Gobierno de España y el PNUD del 27 al 29 de octubre para traducir en acciones nacionales los compromisos de financiación acordados en la Conferencia sobre la Financiación para el Desarrollo (FFD4) de Sevilla, celebrada en 2025.

Para ilustrar el impacto de la financiación para el desarrollo, se ha referido a un proyecto del PNUD en Mauritania que ha llevado la electricidad a "cientos de miles de personas" en zonas rurales, que ahora podrán abrir un negocio o estudiar mejor. El administrador asociado del PNUD vincula estas mejoras con una mayor estabilidad global: además de responder a la solidaridad internacional, generar oportunidades para vivir con dignidad en los países de origen puede reducir la necesidad de emigrar.

La FFD4 concluyó con la adopción del Compromiso de Sevilla, un acuerdo respaldado por 192 países para situar el desarrollo sostenible en el centro de las finanzas globales y reafirmar el papel de la ONU y la cooperación multilateral. Su aplicación se articula a través de la Plataforma de Acción de Sevilla, con más de 130 iniciativas orientadas a cerrar la brecha de financiación de los ODS.

Un año más tarde, Neto ha señalado que el Compromiso de Sevilla "es muy claro", pero que los países deben "salir del papel". En este sentido, ha explicado que uno de los asuntos abordados durante el Diálogo sobre la Financiación de los ODS es la necesidad de ofrecer asistencia técnica a las naciones en desarrollo para que sean "dueños" de sus propios procesos de desarrollo.

"Que ellos mismos puedan decidir: 'Esta es mi carta o mis números de proyectos que necesito que sean financiados para que yo pueda lograr mi NDC o mis planes nacionales de desarrollo", ha indicado. NDC son las siglas en inglés de contribución determinada a nivel nacional, el plan de acción climática que cada país elabora en el marco del Acuerdo de París.

El subsecretario general de la ONU ha destacado que atraer inversión al Sur Global para cerrar la brecha de financiación de los ODS exige mejores políticas públicas, garantías financieras y proyectos concretos. También ha reivindicado el potencial del capital privado del propio Sur Global, que, a su juicio, necesita condiciones adecuadas para invertir en sus países.

Con su Aceleradora de Inversiones, el PNUD busca reducir los riesgos reales y percibidos y movilizar capital tanto internacional como local.

ESPAÑA, "UN GRAN LÍDER EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL"

El PNUD ha abierto en octubre una oficina en Madrid para reforzar su alianza con España e impulsar la financiación del desarrollo sostenible y los compromisos de Sevilla. La apertura se ha visto acompañada de nuevos acuerdos para combatir la pobreza, fortalecer la gobernanza democrática, promover la acción climática y mejorar la respuesta ante las crisis.

Neto ha destacado el papel de España como "un gran líder en toda la discusión de cooperación internacional" no solo por el Compromiso de Sevilla, sino también por ser actualmente una de las pocas naciones que "sigue incrementando su cooperación internacional dentro de sus realidades presupuestarias". "Hay que decir que eso es un compromiso con el multilateralismo que tiene España", ha reconocido.

Desde Madrid, el PNUD está impulsando "muchas cosas que están directamente pegadas a la implementación o a sacar del papel el Compromiso de Sevilla", como los impuestos progresivos, los marcos de financiamiento estratégico nacionales y su versión local o subnacional.

ENTRAR EN "LA LÓGICA DE LA IMPLEMENTACIÓN" EN LA COP31

En relación con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31 o Cumbre del Clima), que se celebrará en Antalya (Turquía) del 9 al 20 de noviembre, el administrador asociado del PNUD ha incidido en que los países no necesitan "planificar" más en materia medioambiental, sino hacer realidad esos planes.

"Que la conversación de financiación deja de ser una conversación de 'necesito 100.000 millones' o 'necesito no sé cuántos billones de euros', para pasar a ser un '¿cuánto cuesta implementar en Kenia su NDC y de dónde va a venir esta plata: pública, privada, doméstica o internacional?'", ha puesto como ejemplo.

En este sentido, ha destacado el Puente para la Implementación Climática (BRIDGE, por sus siglas en inglés), del que el PNUD será socio clave. Se trata de una iniciativa impulsada por la presidencia turca de la COP31 para ayudar a los países en desarrollo a transformar sus compromisos climáticos en proyectos viables, capaces de obtener financiación y preparados para atraer inversiones.

"Pienso que entrando en una lógica mucho más de implementación, como empezar a quebrar las cosas de manera más concreta, puede ser que la discusión deje de (tratar más sobre) geopolítica y pase a ser una mucho más de interés de todos", ha aventurado.

De hecho, Neto consideraría un "éxito" la cumbre de Turquía si al término de la reunión se habla de aplicación de los compromisos.

BATERÍAS Y REDES ELÉCTRICAS PARA LA ELECTRIFICACIÓN

De cara a las discusiones en Antalya, ha señalado dos prioridades financieras: reforzar la inversión en electrificación, clave para impulsar la movilidad eléctrica e integrar las energías renovables, y aumentar los recursos destinados a la adaptación.

Uno de los temas que España situará en el centro de su posición en la cumbre internacional será la electrificación basada en energías renovables. Si bien Neto considera que este enfoque para avanzar en la descarbonización es "fundamental", ha pedido no olvidar los "cuellos de botella, que son las redes eléctricas". A su vez, ha señalado la importancia de las baterías.

"Hay pocas inversiones pasando en las redes eléctricas y ya tenemos hoy kilovatios de energía renovables producidos que no logran entrar en las redes de transmisión eléctrica", ha lamentado.