Más de 1.600 migrantes llegan en la última semana de forma irregular a las costas de Canarias, Baleares y Murcia

Archivo - Un cayuco con 73 personas, antes de llegar al muelle de La Restinga, a 24 de octubre de 2025, en la isla de El Hierro, Islas Canarias (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.600 migrantes han llegado de forma irregular a las costas de Canarias, Baleares y la Región de Murcia a lo largo de la última semana, desde el viernes 23 de octubre hasta este viernes 30, según un recuento llevado a cabo por Europa Press.

Las operaciones en el archipiélago canario comenzaron el pasado viernes 23 de octubre con la llegada de 568 migrantes a la isla de El Hierro a bordo de cuatro cayucos. Tres de estas embarcaciones fueron auxiliadas por Salvamento Marítimo, con 170, 43 y 150 ocupantes. Horas después, un cuarto cayuco con 205 personas arribó por sus propios medios.

Durante la madrugada del sábado 24 de octubre, Salvamento Marítimo interceptó tres cayucos al sur de El Hierro con 252 personas a bordo (78, 102 y 72 migrantes), que fueron escoltados hasta el Muelle de La Restinga para ser atendidos por Cruz Roja y el Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Paralelamente, la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia confirmó la llegada a Cala Dentoles, en el municipio de Cartagena, en la mañana del sábado, de una embarcación con 41 migrantes, entre ellos una mujer y seis posibles menores.

Mientras, el domingo 25 de octubre arribó por sus propios medios a El Hierro un cayuco con 158 inmigrantes, todos en aparente buen estado de salud, por lo que no fue necesario ningún traslado al hospital.

Por otro lado, este lunes llegaron en dos pateras 42 migrantes a Baleares. La primera embarcación fue interceptada con 17 personas de origen magrebí a 1,5 millas de Formentera, mientras que la segunda transportaba a 25 personas subsaharianas a 10 millas de Cabrera.

La actividad en Baleares continuó este martes con la interceptación de 135 migrantes que llegaron en ocho embarcaciones a distintos puntos de Formentera (camino des Ram, la Mola, Caló D'es Mort y S'Estufador) y de Mallorca (Porto Colom y Cala Santanyí). Además, posteriormente arribaron otras 51 personas distribuidas en cuatro pateras en Mallorca, Ibiza y Formentera.

Asimismo, a última hora del martes, la Guardia Civil y Salvamento Marítimo continuaron en Canarias con las labores de socorro al acompañar a un cayuco con 139 migrantes -entre ellos nueve menores- hasta El Hierro, donde tres de los atendidos requirieron traslado hospitalario.

Ya el miércoles por la noche, los efectivos rescataron una embarcación en aguas próximas a Gran Canaria con 12 migrantes. También el jueves interceptaron un cayuco con 137 ocupantes, que fueron trasladados al muelle de Arguineguín, en Mogán. En el segundo caso, siete personas precisaron asistencia en un centro hospitalario.

Por último, este viernes han fallecido dos hombres a bordo de un cayuco con 113 migrantes, rescatado durante la madrugada en aguas al sur de la isla de El Hierro, según han confirmado a Europa Press fuentes de Salvamento Marítimo.

27.230 LLEGADAS ESTE AÑO

Un total de 27.230 migrantes han entrado este año de forma irregular en España, 1.692 menos que en el mismo periodo de 2025, según el último balance del Ministerio del Interior.

El informe, que no incluye los extranjeros que llegaron a Ceuta de forma irregular y masiva los días 30 y 31 de julio, revela que han arribado a España por vía marítima y terrestre 27.230 migrantes, 1.692 menos que los que llegaron entre enero y el 15 de octubre de 2025, con 28.922 personas (el 5,9% menos).

Por vía marítima llegaron al país 22.453, un 12,9% menos que en 2025 (cuando se produjeron 25.772 llegadas), en 918 embarcaciones, 89 menos que el año anterior.