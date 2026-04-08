ONG animan a marcar la X solidaria en el IRPF al 49,5% de los contribuyentes que aún no lo hacen

Campaña X solidaria 2026 - EUROPA PRESS

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Organizaciones sociales han animado al 49,5 % de los contribuyentes que aún no marcan la casilla de la X Solidaria a hacerlo, coincidiendo con el inicio de la campaña de la renta. La organización ha recordado que marcar la citada casilla no implica ningún coste para el contribuyente ni retención alguna en su devolución.

Las organizaciones estiman que si todos los contribuyentes marcasen la casilla en su declaración de la renta se podrían recaudar hasta 972 millones con fines solidarios. En la última campaña el 50,5% de las personas contribuyentes marcaron la 'X Solidaria', un total de 12.395.024 personas frente a los 24.575.201 de personas declarantes.

Los promotores de la campaña convocada bajo el lema 'El gesto legendario', recuerdan que con un gesto se puede ayudar a "que millones de personas en situación de vulnerabilidad puedan seguir adelante. "Personas en situación de pobreza y/o exclusión social, personas mayores, mujeres, familias, personas con discapacidad, infancia son algunos de los colectivos que se benefician de esta solidaridad ciudadana sin que tenga, además, coste para la persona contribuyente".

La entidades sociales han recordado a quienes no marcan la casilla o a quienes marcan exclusivamente la de la Iglesia Católica que cubrir "las dos no implica que la ayuda se divida, sino que se suma, destinando un 1,4% de los impuestos a proyectos sociales".

"Por ello, este año la persona contribuyente puede convertirse, desde hoy y hasta el 30 de junio, en la persona protagonista de esta historia de solidaridad y despertar el poder que lleva dentro ayudando, sin coste alguno, a quienes más lo necesitan para no dejar a nadie atrás", han argumentado las organizaciones.