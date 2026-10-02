ONG en la Comic-Con Málaga: "Es una forma de conectar con una audiencia que probablemente desconoce nuestro trabajo"

Participantes de la segunda edición de San Diego Comic-Con. A 02 de octubre de 2026, en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

MADRID, 2 Oct. (De la enviada especial de Europa Press, Laura Novo) -

Robots, siths y demás agentes del temible Imperio Galáctico de 'La Guerra de las Galaxias' pululan estos días en la San Diego Comic-Con Málaga 2026 entre 'stands' repletos de cómics y visitantes deseosos de comprar una nueva miniatura. Estos son los miembros de la 'guarnición' española Legión 501, un grupo de 'cosplayers' de los "malos" del universo de George Lucas a nivel mundial que acude a eventos con un fin benéfico.

Para esta edición de la Comic-Con, se han asociado con Fundación Olivares, una organización malagueña dedicada a mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes enfermos de cáncer o enfermedades crónicas y sus familias. Junto a la temible 'Legión 501', esta fundación vende diversos pequeños regalos de temática 'friki' para recaudar fondos.

"Es una oportunidad muy buena porque es un evento de gran afluencia y nos permite dar a conocer un poco más la fundación, además de acercarnos a personas que ya nos conocían, pero quizá no sabían muy bien qué hacemos", han señalado a Europa Press desde el 'stand'.

Según han explicado, colaboran con la Legión 501 desde hace "muchos años", tanto en visitas a hospitales como en eventos, visitas a niños y celebraciones de cumpleaños. "Sobre todo, trabajamos para que los niños lo pasen bien", han recalcado.

Uno de los 'cosplayers' presentes --el temible Conde Dooku-- ha hecho hincapié en que en este evento se han encontrado el ambiente de siempre, es decir, "fantástico". "Vienen niños, mayores y más mayores que niños. De hecho, muchas veces los mayores empujan a los niños para que se hagan fotos con nosotros, pero al final quienes realmente quieren la foto son los adultos", ha bromeado.

También hay un 'stand' de Médicos Sin Fronteras que, en marzo de este año, inició una colaboración con el 'mangaka' Eiichiro Oda, mítico autor de 'One Piece'. Desde entonces, uno de los personajes de su historia --Chopper, el médico de la tripulación protagonista-- se ha convertido en colaborador oficial de la ONG.

"En nuestra web se puede seguir cómo ha iniciado este camino, cómo fue su primer día de trabajo en las oficinas de Médicos Sin Fronteras y cómo, a partir de ahora, comenzará un viaje por distintos proyectos. De hecho, hace una semana inició su primera visita a República Democrática del Congo, en un proyecto relacionado con el ébola", ha señalado María Espinoza, parte del departamento de comunicación de la organización.

Como ha detallado, "esta colaboración, tanto en España como en otros lugares donde Médicos Sin Fronteras tiene oficinas, y también a través de las redes sociales, nos ha permitido conectar con una audiencia que probablemente desconoce por completo nuestro trabajo".