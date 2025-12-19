ONG del Comité de Emergencia Español alertan de "escasa ayuda" para Gaza ante "las enormes necesidades de la población"

Las fuertes lluvias en Gaza han destruido el 80% de viviendas y han dejado al menos 12 muertos, según ONG - COMITÉ DE EMERGENCIA ESPAÑOL

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Emergencia Español ha alertado de que "el deterioro de las condiciones climáticas aumenta drásticamente el riesgo de brotes de enfermedades", especialmente en el caso de las transmitidas por el agua, por lo que insisten en "la necesidad urgente de un acceso inmediato y sostenido" en Gaza ya que, a pesar del alto el fuego --que dura más de dos meses-- afirman que la ayuda que ha entrado en la Franja "es escasa para hacer frente a las enormes necesidades de la población".

El Comité ha recordado que las fuertes lluvias de los últimos días en la Franja de Gaza han dañado o destruido el 80% de las viviendas y han dejado al menos 12 muertos, por lo que las condiciones de vida en Gaza "son insoportables". En concreto, las graves inundaciones han arrasado tiendas de campaña, provocado derrumbes en edificios dañados y destruido las "escasas pertenencias" de las familias. Además, denuncia que los niños duermen sin abrigo, ropa ni mantas, por lo que tienen que soportar el frío del invierno.

Ante la destrucción de las viviendas a causa de las fuertes precipitaciones, la población desplazada se enfrenta a su tercer invierno en refugios improvisados, añaden las ONG que indican que la bajada de las temperaturas y la falta de acceso a gas y electricidad hacen que las familias se enfrenten a "dificultades extremas" para mantener a sus hijos abrigados durante la noche.

En cuanto al sistema de salud, afirman que continúa "al borde del colapso". Así, aunque se han ampliado algunos servicios, el 61% de los puntos de atención sanitaria no están operativos, lo que sobrecarga las estructuras que siguen funcionando y limita la atención, según la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (Unrwa).

Por todo ello, desde el acuerdo de alto el fuego en octubre de 2025, las ONG del Comité de Emergencia Español --Acción contra el Hambre, Aldeas Infantiles SOS, Educo, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision--, han intensificado su trabajo en Gaza y Cisjordania, proporcionando alimentos y suplementos nutricionales, agua potable, asistencia médica, refugios, ropa de invierno, lonas impermeables y tiendas de campaña.

El Comité ha recordado que se estima que alrededor de 1,3 millones de personas aún necesitan "asistencia urgente" para la construcción de refugios por lo que insiste en su llamamiento para obtener fondos que cubran estas "enormes necesidades", ante el "futuro incierto" de la población.

ACCIONES DE LAS ONG

Sobre las acciones que llevan a cabo las ONG del Comité, Acción contra el Hambre sigue trabajando en Gaza con programas de nutrición que salvan vidas, distribución de alimentos terapéuticos y centros de alimentación para lactantes y niños pequeños.

Asimismo, para la preparación para el invierno y el impacto de las inundaciones, la ONG está apoyando a las comunidades afectadas proporcionando arena para proteger las tiendas de campaña de la lluvia, así como agua potable, promoción de la higiene, suplementos nutricionales y rehabilitación de los sistemas de alcantarillado y saneamiento dañados.

Por su parte, Oxfam Intermón --que colabora con a 25 organizaciones palestinas-- trabaja para que la población gazatí tenga agua limpia y saneamiento --camiones cisterna, test de calidad del agua, bombas para extraer agua de pozos, reparación de infraestructuras, instalación de tuberías, gestión de residuos--. También apoya a pequeños agricultores y fomenta los huertos familiares, hace reparto de vales y dinero en efectivo para adquirir alimentos y otros productos de primera necesidad y distribuye artículos de higiene.

Asimismo, desde este verano, Plan International ha entregado más de 60 camiones con ayuda humanitaria para unas 230.000 personas en la Franja de Gaza, incluyendo comida, kits de higiene y de dignidad. A pesar de los retos, la ONG apoya a sus socios locales a entregar productos de refugio y de preparación para el invierno, como mantas o lonas para ayudar a las personas más vulnerables a hacer frente a las bajas temperaturas.

Mientras, World Vision continúa con su respuesta de emergencia en Cisjordania centrada en la protección, seguridad alimentaria, salud mental, educación segura y el acceso a la atención médica, "gravemente deteriorada". Así, en muchos centros de salud en las aldeas operan solo unos pocos días a la semana y no disponen de suministros médicos y medicamentos esenciales. A esto se añade las barreras y puestos de control que pueden permanecer cerrados durante largos períodos e impiden la llegada a los hospitales.

De este modo, para mejorar el acceso a la atención de emergencia vital, la ONG apoya el establecimiento de seis puntos de estabilización de emergencia en centros de atención primaria en las seis gobernaciones de Belén, Hebrón, Jericó, Nablus, Salfit y Tubas, donde está equipando con equipo médico esencial, incluyendo kits avanzados para traumatología y partos de emergencia.