ONG del Comité de Emergencia mantienen la respuesta humanitaria en Venezuela dos meses después de los terremotos

Archivo - Rescatesnen Venezuela tras el terremoto. - Javier Campos/ DPA - Archivo

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las ONG del Comité de Emergencia Español han reafirmado su compromiso con la población venezolana afectada por los terremotos del pasado 24 de junio. "A medida que disminuye la atención mediática sobre los terremotos en Venezuela y Colombia, las necesidades de las comunidades afectadas persisten", ha señalado la directora del Comité de Emergencia Español, Sara Barbeira.

Las ONG lamentan que dos meses después de los seísmos que azotaron el centro y norte de Venezuela, miles de personas continúan enfrentándose a las consecuencias a largo plazo del desastre, incluyendo la pérdida o daños en sus hogares, el desplazamiento a campamentos temporales, la interrupción de sus medios de subsistencia y el impacto emocional de lo vivido. Las últimas cifras oficiales han informado de 6.438 fallecimientos y 86.358 personas atendidas en hospitales.

Sara Barbeira ha subrayado que "la recuperación requiere apoyo sostenido para que las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad puedan recuperar su autonomía y reconstruir sus vidas", destacando la importancia de mantener la solidaridad internacional en esta fase crítica de la emergencia humanitaria.

Las ocho ONG que integran el Comité de Emergencia Español --Acción contra el Hambre, Aldeas Infantiles SOS, Educo, Entreculturas, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision-- han continuado su respuesta centrada en la atención a la población en situación más vulnerable, incluyendo niños y niñas, proporcionando alimentos, agua y asistencia económica, protección y refugio, atención médica y psicosocial, prevención de brotes epidémicos y apoyo educativo.

Acción contra el Hambre ha mantenido "una respuesta humanitaria continúa en La Guaira, Distrito Capital y Falcón, alcanzando a más de 10.000 personas mediante intervenciones de agua, saneamiento e higiene", distribuyendo más de 50.000 litros de agua potable, kits de higiene familiar y menstrual, pañales para bebés y personas mayores, así como la instalación de 22 baños portátiles en espacios de acogida para población desplazada.

Aldeas Infantiles SOS ha puesto en marcha "un Plan de Respuesta Humanitaria para atender a 7.680 niños, niñas y familias afectadas por los terremotos de Venezuela", proporcionando apoyo a 1.057 personas en Petare y Turmero a través de la distribución de alimentos, medicamentos y kits de agua, saneamiento e higiene, además de crear Espacios Amigos de la Infancia para ofrecer entornos seguros donde los menores puedan jugar y recibir apoyo emocional.

Por su parte, Educo ha centrado su intervención en "la protección de la infancia y el apoyo psicosocial, combinando atención grupal e individual especializada, gestión de casos de protección infantil y fortalecimiento de capacidades comunitarias, con una meta de atención de 3.300 niños, niñas, adolescentes y sus familias en Caracas y La Guaira", recordando que al menos 432 escuelas resultaron dañadas solo en Caracas.

Entreculturas ha atendido "las necesidades humanitarias más urgentes, garantizando que la asistencia llegue a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, incluyendo alojamiento temporal, artículos esenciales de ayuda, servicios de protección y apoyo psicosocial", habiendo alcanzado a más de 98.693 personas con ayuda de primera necesidad mediante la distribución de alimentos y artículos no alimentarios.

En el caso de Plan International ha mantenido su respuesta en Venezuela junto a siete organizaciones socias, alcanzando entre el 1 de julio y el 7 de agosto a 4.385 personas en La Guaira, Miranda y Distrito Capital, de las cuales el 60% fueron mujeres y niñas, ofreciendo "apoyo psicosocial y socioemocional estructurado a 1.826 personas" y distribuyendo 1.511 kits de artículos básicos del hogar y 748 kits de higiene e higiene menstrual.

Asimismo, World Vision ha llegado "directamente a 82.850 personas de 16.400 hogares, incluyendo 24.742 niños y niñas", operando actualmente cuatro Espacios Amigos para la Infancia en campamentos de transición y comunidades afectadas, priorizando "la protección infantil en el centro de un enfoque multisectorial que combina apoyo psicosocial con agua, saneamiento e higiene, refugio de emergencia, seguridad alimentaria y nutrición".