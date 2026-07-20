Open Arms llega a Cuba con ayuda humanitaria

Archivo - Barco Open Amrs, en Sagunt. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El buque Astral de la ONG Open Arms ha llegado a Cuba con ayuda humanitaria. El viaje se produce dentro de la iniciativa 'Rumbo a Cuba' en la que participan más de 150 entidades sociales, sindicales y políticas.

El objetivo de la travesía ha sido visibilizar el impacto humanitario del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y reforzar la resiliencia energética del sistema sanitario cubano. La campaña fue presentada en Madrid el pasado mes de marzo como una travesía marítima con escalas en distintos puertos para transportar equipamiento fotovoltaico destinado a abastecer la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez, en La Habana.

Desde su salida de Barcelona, el 14 de mayo, la expedición del Astral ha recorrido un itinerario marítimo con paradas en los puertos de Sagunto, Málaga, Cádiz, El Puerto de Santa María y Las Palmas de Gran Canaria.

El propósito de la iniciativa es eviatar situaciones como las vividas durante las últimas semanas cuando, en algunos momentos, el personal sanitario del Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez ha tenido que garantizar manualmente la respiración asistida de algunos pacientes. Además, la misión hará entrega de insumos sanitarios para el hospital, así como de libros y material de papelería destinados a la biblioteca del pabellón de oncología pediátrica.

En La Habana, la delegación de Rumbo a Cuba ha sido recibida por representantes institucionales y de la sociedad civil, con quienes está manteniendo distintos encuentros a lo largo de estos días.