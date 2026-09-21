Oxfam Intermón alerta de la "concentración extrema de riqueza" en su 70 aniversario

Archivo - Mujeres participantes en una escuela agraria de Oxfam en Malaui - COLIN CAREY/OXFAM - Archivo

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Oxfam Intermon ha alertado en el 70 aniversario de la organización de "la concentración extrema de riqueza" que "debilita la capacidad de financiar derechos y servicios básicos".

"Para Oxfam Intermón, imaginar un mundo más justo implica actuar sobre las reglas que hoy determinan quién concentra riqueza y poder, quién accede a derechos, quién está protegido ante una crisis o quién paga las consecuencias de las desigualdades", ha advertido el director general de la organización, Franc Cortada, con motivo del 70 cumpleaños de la ONG, que se ha celebrado bajo el lema 'Imaginar un mundo es crearlo'.

La organización ha cumplido siete décadas de trayectoria trabajando contra la pobreza y la desigualdad desde su fundación en Barcelona en 1956, evolucionando hacia "una organización que combina acción humanitaria, cooperación, comercio justo, investigación, movilización ciudadana e incidencia política", según destaca en un comunicado.

En el último año, Oxfam Intermón ha apoyado a más de 14,3 millones de personas en 77 países, trabajando en las principales crisis mundiales como Palestina, República Democrática del Congo y Yemen.

Además, a lo largo de su historia ha respondido a crisis humanitarias como las hambrunas en el Sahel, el tsunami de Indonesia, el ébola o los conflictos en Oriente Medio, combinando "asistencia inmediata, trabajo con organizaciones locales y denuncia de las decisiones que agravan el sufrimiento civil".

La trayectoria de la organización ha sido sostenida por una base social amplia que hoy suma más de 243.000 personas, además de equipos profesionales, voluntariado y organizaciones socias. Desde 1994, Oxfam Intermón ha impulsado el comercio justo en España como "un modelo basado en ingresos dignos, relaciones comerciales estables, respeto ambiental y mayor capacidad de decisión de las personas productoras", beneficiando en el último año a 61.481 personas de 42 países.

Cortada ha subrayado que "cumplir 70 años no significa haber permanecido igual" y ha afirmado que "no basta con responder a las consecuencias de la pobreza, sino que es necesario actuar sobre las causas que la generan y la sostienen".

La organización celebró su aniversario este sábado 19 de septiembre en el CCCB de Barcelona con una fiesta popular a la que asistieron numerosas personalidades y rostros conocidos.