Una revista contra la soledad no deseada, un taller de reciclaje y una empresa agraria, Premios de innovación de Cáritas

Galardonados con los Premios de Innovación de Cáritas. - CÁRITAS

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cáritas ha celebrado la I edición de los Premios a la Innovación Social con el objetivo de reconocer y visibilizar aquellos proyectos que están renovando las formas de acompañamiento social desde la creatividad, la participación y el trabajo en red tanto en el ámbito nacional como en el de la cooperación internacional. Entre los galardonados se encuentran la revista Trenats contra la soledad no deseada, la empresa Lanagro y un taller de reciclaje.

"Con esta iniciativa nos proponemos posicionar a Cáritas como un actor clave en el ecosistema de innovación del tercer sector, acercando este trabajo a la sociedad y especialmente a las generaciones más jóvenes", ha señalado la secretaria general de Cáritas Española, María González Dyne, durante el acto de entrega celebrado este miércoles.

En esta primera edición se han presentado un total de 23 proyectos procedentes de distintas Cáritas diocesanas. De ellos, siete han sido seleccionados como proyectos finalistas -Trece Voces (Cáritas Cataluña), Namasté (Bilbao), Camino de Santiago. Jóvenes migrantes (Valencia), Cocinando Oportunidades (Menorca), Masovería Urbana (Vic), Museo Sin Hogar (Valladolid, Burgos y Salamanca) y Uniendo Barrios (Salamanca)-. Otros cinco han sido reconocidos como proyectos laureados, correspondientes a las categorías de voluntariado, participación, empleo y economía social, y comunidad.

En el área de voluntariado, ha sido reconocido Revista Trenats, una publicación intergeneracional impulsada por Cáritas Girona que combate la soledad no deseada. En el ámbito de la participación, se ha premiado Reciclaje Textil ESO, de Cáritas Mondoñedo-Ferrol.

El proyecto traslada el taller de reciclaje textil de Cáritas As Pontes a las aulas de Educación Secundaria Obligatoria, convirtiendo al alumnado en protagonista de una experiencia práctica, creativa y transformadora. En esta categoría destaca también Aula del Futuro, un proyecto desarrollado por Cáritas Diocesana de Cartagena-Murcia que transforma los procesos de aprendizaje de jóvenes en situación de exclusión social mediante la tecnología, la creatividad y la participación comunitaria.

En economía social y empleo, el proyecto reconocido ha sido Lanagro, una empresa de inserción impulsada por Cáritas Diocesana de Vitoria que propone un cambio profundo en el modelo de empleo agrario, tradicionalmente marcado por la temporalidad y la precariedad.

En el ámbito de la comunidad y el arte social, ha sido reconocido el Proyecto Comunitario Torre Baró, impulsado por Cáritas Diocesana de Barcelona, que promueve la construcción colectiva, la inclusión y la corresponsabilidad en un barrio históricamente aislado y empobrecido.