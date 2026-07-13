Shakira pide a Macron y Merz que apoyen un fondo educativo para niños afectados por los terremotos en Venezuela

Archivo - Shakira alza la voz contra Trump y califica vivir en Estados Unidos siendo inmigrante como "un terror constante" - CONTACTO - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cantante colombiana Shakira ha hecho un llamamiento a los presidentes y gobiernos de países vinculados al fútbol para que apoyen el FIFA Global Citizen Education Fund, un fondo que busca ampliar el acceso a la educación a niños de todo el mundo y que destinará 500.000 dólares a organizaciones que trabajan con menores cuya escolarización se ha visto interrumpida por los recientes terremotos en Venezuela.

En un vídeo difundido este lunes a través de Instagram, la artista recuerda que "más de 430 escuelas fueron destruidas" por los seísmos que afectaron al país, dejando a "miles de niños sin una escuela a la que regresar cuando comiencen las clases en septiembre". "Venezuela necesita urgentemente recursos para reconstruir escuelas, capacitar a docentes y proporcionar libros y útiles escolares a los estudiantes. Pero Venezuela no está sola", afirma la cantante.

En este sentido, Shakira agradece al primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, y al primer ministro de Canadá, Mark Carney, las contribuciones realizadas al fondo y reclama que más países se sumen a la iniciativa. En concreto, dirige un mensaje al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y al canciller de Alemania, Friedrich Merz.

"Es vuestro turno", afirma, antes de pedirles que contribuyan al FIFA Global Citizen Education Fund "para que los niños en Venezuela y en todo el mundo puedan aprender a leer y escribir, desarrollar habilidades básicas en matemáticas y acceder a la educación que necesitan para construir un futuro mejor".

Según FIFA Global Citizen Education Fund, la campaña internacional busca garantizar que el Mundial de Fútbol de 2026 "deje un legado que vaya más allá del terreno de juego".

El FIFA Global Citizen Education Fund tiene como objetivo recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a la educación y al aprendizaje a través del deporte para menores de todo el mundo. Tras la publicación del mensaje de Shakira, Portugal anunció una contribución inmediata de 100.000 dólares al fondo, mientras que Canadá ya ha comprometido una aportación de cinco millones de dólares.

A la campaña también se han sumado otras personalidades internacionales, entre ellas el cantante Charlie Puth, el músico Danny Ocean, el chef Marcus Samuelsson, el presidente de Zambia, Hakainde Hichilema, la vicesecretaria general de Naciones Unidas, Amina Mohammed, y el premio Nobel de la Paz Kailash Satyarthi.

Además, la iniciativa está respaldada por una carta abierta firmada por una coalición internacional de antiguos jefes de Estado, líderes mundiales y filántropos, que anima a gobiernos como los de Francia, Alemania, Portugal y España, así como a empresas y aficionados, a contribuir para garantizar que "ningún niño se quede al margen".