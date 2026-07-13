Organizaciones contra el racismo piden a Rajoy que "se disculpe" por sus declaraciones sobre la selección francesa

Archivo - El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy durante la presentación del libro "El arte de gobernar". A 14 de enero de 2025 en Sevilla, Andalucía (España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Organizaciones contra el racismo han pedido al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy "que pida disculpas" por sus declaraciones sobre la selección francesa de fútbol, a las que han tachado de "delirio que roza la xenofobia", como ha afirmado Movimiento contra la Intolerancia.

El presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, ha recordado que los jugadores tienen nacionalidad francesa y ha insistido en que "lo mejor que podría hacer Rajoy es pedir disculpas", aunque ha advertido que "no se debe sobredimensionar el comentario" ya que está "dentro de los calentones deportivos que se están produciendo" con motivo del Mundial, como ha expresado en declaraciones a Europa Press.

Por su parte, desde SOS Racismo han incidido en que el comentario del expresidente "parece de otra época, pero desgraciadamente aquí lo tenemos".

"Ser francés no significa simplemente tener un fenotipo, un lugar de nacimiento, sino formar parte de una nación, de un proyecto común, que quizás es lo más importante y lo que se le olvida no solamente a Mariano Rajoy, sino otros muchos políticos a la hora de hablar de la nueva ciudadanía en España o en cualquier otro país", ha expresado el coordinador de la federación SOS Racismo, Mikel Araguás, en declaraciones a Europa Press.

Asimismo, Araguás ha criticado "carácter racista" de las declaraciones y ha asegurado que "lo importante no es el calificativo, sino lo que representa" además de abrir la reflexión sobre "qué significa" ser de una nacionalidad u otra.

"Probablemente si nos pusiésemos todos a hablar de qué es ser español tendríamos un diálogo bastante incómodo porque somos muchas identidades, muchas voces contrapuestas pero que curiosamente compartimos en mayor o menor medida un proyecto común y eso quizá también sea la grandeza del fútbol, la forma en la que puede aproximar a todos", ha expresado el coordinador de la organización.

En este sentido, ha afirmado que "si lo único que importa es el fenotipo, pues estamos complicados" y se ha preguntado "qué diría un francés sobre la selección española, pues que hay españoles y no españoles".

"Cuando te miras en el espejo, las declaraciones que tiene este expresidente todavía son más absurdas, ridículas, anacrónicas y podemos poner el epíteto que queramos", ha zanjado el coordinador de SOS Racismo.