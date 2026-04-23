'Tecnología para volar solas': Fundación Madrina reivindica la inclusión digital de las madres más vulnerables

Fundación Madrina ayuda a madres vulnerables con 'Tecnología para volar solas' - FUNDACIÓN MADRINA

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Fundación Madrina reivindica la alfabetización digital de madres en situación de exclusión social, coincidiendo con el Día Internacional de las Niñas en la TIC que se celebra este jueves, 23 de abril. Así, bajo el lema 'Tecnología para volar solas', la organización ha advertido sobre la brecha digital que sufren las menores y que nace de la desconexión tecnológica de sus hogares.

En un contexto donde la digitalización es la llave de acceso a derechos básicos, la entidad reivindica "que el ratón y el teclado no son solo herramientas laborales, sino los instrumentos de libertad que permiten a una madre en exclusión recuperar el control de su vida y, por extensión, el futuro de sus hijas". La Fundación considera que no se puede fomentar una vocación científica o tecnológica en una niña si su referente principal, su madre, sigue siendo una "excluida digital" atrapada en la burocracia analógica.

Madrina imparte formación a mujeres en situación de exclusión en talleres que abordan las competencias digitales básicas del marco europeo DigComp, abarcando desde la alfabetización en datos hasta la ciberseguridad. Sin embargo, para el docente voluntario de nuevas tecnologías, Eric Loo, el impacto va mucho más allá de lo técnico: "Muchas madres ya tenían conocimientos administrativos previos, pero al volcarse en su rol de cuidadoras quedaron fuera del mercado y desactualizadas", ha explicado Loo.

El profesor ha detectado que el mayor obstáculo inicial no es la falta de capacidad, sino la inseguridad: "Inician el taller con miedo, pero al final recuerdan sus herramientas y ganan una confianza perdida. No vienen solo a aprender informática; vienen buscando esperanza y sentirse valoradas para reintegrarse en un mundo laboral que las había olvidado".

Edna, madre de un bebé de 15 meses, es un ejemplo de cómo la tecnología puede ser el mejor aliado de la crianza. Gracias a los talleres, ha pasado de "la dependencia a la autonomía absoluta" en la "tramitología" española. "He aprendido a usar la aplicación 'Clave' y a gestionar mis citas en la Seguridad Social o extranjería desde casa. Es muy satisfactorio porque ya no tengo que sacrificar tiempo con mi hijo haciendo colas presenciales ni buscar a alguien que me lo cuide para ir a una oficina", relata.

Para Edna, la digitalización ha sido vital incluso en la salud de su hijo, permitiéndole gestionar informes y citas virtuales con pediatras especialistas sin moverse de su hogar, transformando lo que antes era una gincana burocrática en una gestión ágil y fácil.

Según Loo, la alfabetización digital es hoy tan urgente como el acceso a la alimentación y por ello se han incorporado herramientas de Inteligencia Artificial en el día a día de las madres. "Les enseñamos IA para que se ayuden en sus tareas diarias, incluso en las domésticas, ganando seguridad y un orden que antes no tenían", ha afirmado el profesor de Fundación Madrina.

La entidad social asegura que "el éxito de este modelo de acompañamiento es medible" y el 85% de las mujeres llegan con un vacío digital absoluto y, t"ras pasar por las aulas de la Fundación, su empleabilidad se dispara en un 60% en menos de un trimestre".

Para la organización, "no habrá una generación de niñas líderes en tecnología si sus madres siguen en la sombra digital".