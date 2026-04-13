Yolanda Díaz avisa que "no hay nada más caro que la pobreza" y dice que combatirla "genera riqueza"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, presenta los resultados de la Evaluación de Impacto de las actuaciones financiadas por el Fondo Social Europeo 2016-2023, en el Consejo Económico y Social (CES). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha advertido de que "no hay nada más caro que la pobreza" y ha defendido que "combatirla, genera riqueza".

"No hay nada más caro que la pobreza eso sí que sale carísimo", ha afirmado Díaz, este lunes, durante la presentación de los resultados de la Evaluación de Impacto de las actuaciones financiadas por el Fondo Social Europeo 2016-2023 y desarrolladas por las entidades Cáritas Española, Cruz Roja Española, Fundación ONCE y Fundación Secretariado Gitano, en la sede del Consejo Económico y Social de España (CES), en Madrid.

La vicepresidenta segunda del Gobierno ha ensalzado la labor de estas organizaciones a las que ha definido como "el corazón de la sociedad civil española" y cuyos programas, financiados con el fondo social europeo, han llegado a casi medio millón de beneficiarios.

"Combatir la pobreza genera riqueza y con estos programas combatimos la pobreza y generamos riqueza. Lo que toca ahora es redistribuir la riqueza", ha precisado.

Asimismo, para combatir la desigualdad, ha abogado por aprobar una prestación universal por hijo a cargo y por una educación universal de 0 a 3 años.