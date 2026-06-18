El 18,9% de los jóvenes ha experimentado sinhogarismo y el 50,8% ha presenciado aporofobia, según estudio

Archivo - Una persona sin hogar, en el barrio del Raval de Barcelona, a 12 de marzo de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos de cada diez jóvenes (18,9%) ha experimentado alguna vez sinhogarismo debido a dificultades económicas y más de la mitad (50,8%) ha presenciado aporofobia, según se desprende del estudio 'Radiografía social del sinhogarismo en España: Generación Z', de la ONG Hogar Sí.

El informe, elaborado por 40dB mediante una encuesta online a 1.500 personas adultas entre el 18 y el 26 de junio de 2025, recoge percepciones sociales, niveles de contacto, actitudes hacia las personas sin hogar, experiencias personales, visiones sobre la responsabilidad institucional y predisposición a apoyar políticas de solución.

En este sentido, con motivo del Día Internacional contra los Discursos de Odio, que se conmemora este jueves 18 de junio, el informe revela que el 18,9% de los jóvenes, frente al 10,1% de la población general, afirman haber experimentado alguna vez dificultades económicas que les ha obligado a dormir en la calle o en un espacio público.

"Este dato confirma que el sinhogarismo ya no es una realidad lejana ni excepcional para la juventud, sino una situación que forma parte de su entorno cercano e incluso, en muchos casos, de su propia trayectoria vital", alerta la ONG.

Asimismo, refleja que, frente a otras generaciones, la Generación Z (entre los 18 y los 27 años) mantiene un contacto "más humano y menos distante", ya que casi la mitad (46,7%) ha ayudado directamente a una persona en situación de sinhogarismo y el 42,8% ha hablado con estas personas que lo sufren en el último mes previo a la encuesta.

Por otro lado, indica que más de la mitad de la juventud, el 50,8%, afirma haber presenciado actos de odio hacia personas sin un hogar, frente al 26,4 % de la población. "Insultos, agresiones, rechazos o humillaciones forman parte de escenas que, para muchas personas jóvenes, son cada vez más habituales tanto en el espacio público como en el entorno digital", apunta Hogar Sí.

Igualmente, el estudio muestra que uno de cada cuatro jóvenes (25,3%) intentaría intervenir de manera directa ante una agresión, el doble que la media, y el 44,3% avisaría a la Policía. "Este comportamiento conecta con una generación que entiende la defensa de los derechos como una responsabilidad colectiva y cotidiana, contando además con más y mejores herramientas, así como conocimientos para su detección y no normalización", asegura la ONG.

ALOJAMIENTO ALTERNATIVO EN VIVIENDAS

En términos generales, las personas entrevistadas identifican como principales vías para poner fin al sinhogarismo el ofrecimiento de alojamiento alternativo en viviendas, el refuerzo de los servicios de emergencia social y el desarrollo de estrategias orientadas a evitar la pérdida del hogar.

En concreto, un 36,8% de la población considera prioritario destinar más recursos a los servicios de emergencia social, mientras que un 36,1% señala la importancia de actuar de forma preventiva para evitar situaciones de pérdida de vivienda. En menor medida, aparece la necesidad de garantizar el alojamiento tras la salida de instituciones (20,0%), así como de mejorar el conocimiento social sobre la realidad del sinhogarismo para combatir la estigmatización (17,5%).

En el caso de la Generación Z, se observa una menor priorización relativa de los servicios de emergencia social entre los hombres jóvenes (21,5%). Por su parte, las mujeres jóvenes destacan por una menor mención de las estrategias de prevención de la pérdida de vivienda (22,8%). Mientras, en generaciones anteriores, especialmente entre los hombres millennials, se identifican patrones diferenciados: por un lado, una menor priorización de la garantía de alojamiento tras la salida de instituciones (12,6%), y por otro lado, una mayor relevancia otorgada a las acciones de sensibilización social (26,7%).

En esta misma línea, Hogar Sí defiende que la Generación Z demuestra que "el sinhogarismo no es una realidad ajena, sino cada vez más cercana". También advierte de que para acabar con el sinhogarismo hay que canalizar el compromiso "con políticas valientes, preventivas y con una sociedad joven que no tolere la aporofobia".

"El compromiso social de la generación Z contra la aporofobia es manifiesto, lo que sugiere paradójicamente un potencial relevante de construcción de una ciudadanía comprometida que choca frontalmente con el perfil agresor predominante y expone la importancia de la prevención temprana de las conductas aporófobas", subraya.

Finalmente, recuerda que "el odio no es solo una consecuencia del sinhogarismo, sino también una de las principales barreras para erradicarlo". "Combatir la aporofobia, tanto en la calle como en las redes, es imprescindible para avanzar hacia soluciones reales y sostenibles", recalca.