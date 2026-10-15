Un 43,6% de personas que viven de alquiler a precio de mercado están en riesgo de pobreza o exclusión social, según EAPN

Archivo - Dos personas caminan junto a una vivienda vacía. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 43,6% de las personas que viven de alquiler a precio de mercado en España están en riesgo de pobreza o exclusión social, según el capítulo 'Pobreza y territorio: Comunidades Autónomas y Unión Europea' del XVI Informe sobre El Estado de la Pobreza, elaborado por EAPN-ES, publicado este jueves.

El estudio constata que el "sobresfuerzo" en el pago de la vivienda "agrava la pobreza y las desigualdades territoriales" incluso en comunidades autónomas con tasas de pobreza inferiores a la media estatal, como la Comunidad de Madrid, que registra el mayor porcentaje de población en situación de "sobreesfuerzo residencial, es decir, que destina más del 40% de sus ingresos a los gastos de vivienda (un 9,9%, frente al 7,2% de media estatal)".

Según los últimos datos del informe, correspondientes a 2025, el 25,7% de la población española se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social (tasa AROPE), lo que equivale a 12,6 millones de personas. EAPN-ES destaca que el indicador se mantiene "estable" respecto al año anterior y confirma "la persistencia de una situación estructural: en los últimos 15 años, la tasa AROPE no ha logrado situarse por debajo del 25% de la población".

Si bien, el estudio señala que se mantiene "una brecha territorial de hasta 20 puntos porcentuales de diferencia" entre comunidades autónomas, con peores resultados en el sur del país. En concreto, Andalucía (34,7%), Castilla-La Mancha (34%) y la Región de Murcia (32,5%) son las que, un año más, registran mayores porcentajes mientras que Euskadi (14,7%), Baleares (15,2%) y Navarra (16,5%) logran los más bajos.

También apunta diferencias atendiendo solo a la tasa de pobreza, que afecta al 19,5% de la población española (9,6 millones de personas). De los datos se desprende que este porcentaje sube hasta el 27,7% en Andalucía y el 26,7% en Murcia, frente al 9,3% de Euskadi o el 11,6% de Baleares.

Sin embargo, el informe advierte de que una menor tasa de pobreza y exclusión social "no implica necesariamente una menor desigualdad" y pone el ejemplo de la Comunidad de Madrid, que registra una tasa AROPE del "19,4%, una de las más bajas del país" pero se encuentra "entre las comunidades con mayor desigualdad de rentas: el 20% de la población más rica concentra más de 5 veces los ingresos del 20% más pobre", una situación que también se observa en Castilla y León, según el documento.

EL QUINTO PAÍS DE LA UE CON MÁS RIESGO DE POBREZA

Partiendo de estos datos, EAPN-ES alerta de que España se sitúa entre los países con mayor pobreza y desigualdad de la Unión Europea. En concreto, la tasa AROPE española supera en 4,8 puntos la media europea (20,9%) y España ocupa el quinto lugar del ranking de países con mayor porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social, solo por detrás de Bulgaria, Grecia, Rumanía y Lituania.

Además, según los datos de la investigación, España vuelve a registrar la tasa de pobreza infantil más alta de la UE, con un 28,4% de niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza: más de 2,2 millones de personas. Esta cifra supera en 8,8 puntos porcentuales la media europea, situada en el 19,6%.

En este contexto, EAPN-ES propone, entre otras medidas, reforzar las políticas redistributivas; garantizar una financiación suficiente de los servicios públicos; poner en marcha políticas de empleo que garanticen salarios suficientes; ampliar el parque de vivienda pública en alquiler social o aprobar la prestación universal por crianza.

En cuanto a las políticas de protección social, los autores del informe indican que, "en 2025, las transferencias públicas, incluidas las pensiones, permitieron reducir la tasa de pobreza del 41,9% al 19,5%, evitando que alrededor de 11 millones de personas se encontraran en situación de pobreza". No obstante, advierten de que el impacto de estas prestaciones presenta "importantes diferencias" entre comunidades autónomas.

También avisan de "importantes limitaciones" en el acceso efectivo a las prestaciones de garantía de ingresos y, en este sentido, subrayan que más de la mitad de los hogares potencialmente beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (55%) no acceden a esta prestación, un porcentaje que aumenta hasta el 67,2% en Baleares o el 66,5% en Cataluña. Mientras, Asturias (45%) y Andalucía (47,5%) presentan las tasas de no percepción más bajas.

EAPN-ES considera que las elecciones generales del próximo 29 de noviembre representan "una oportunidad para situar la erradicación de la pobreza en el centro de la agenda política". Por ello, llama a los partidos a adoptar "compromisos concretos, ambiciosos y sostenidos en el tiempo mediante un Pacto de Estado contra la Pobreza".

Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se conmemora el 17 de octubre, EAPN-ES celebrará el viernes 16 de octubre un acto en la Fundación ONCE de Madrid, cuyo eje central será el panel 'Una mayoría absoluta contra la pobreza', en el que representantes de Cáritas, la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo y EAPN-ES presentarán sus propuestas.