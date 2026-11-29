Archivo - Silla de ruedas. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El acceso al empleo y la atención sanitaria encabezan las prioridades para la próxima legislatura de las personas con discapacidad en edad laboral, con un 90,6% que las sitúa entre los aspectos más importantes.

Así lo recoge la séptima edición del informe 'Discapacidad y expectativas de futuro', elaborada por el Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de Fundación Adecco con el apoyo de Smurfit Westrock Nervión a partir de una encuesta a 1.000 personas con discapacidad en edad laboral.

El informe, difundido con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se conmemora este 3 de diciembre, revela que tres de cada cuatro participantes (75,5%) consideran que facilitar el acceso al empleo para este colectivo debe ser una prioridad del próximo Gobierno.

Tras el empleo y la atención sanitaria (90,6% suman las valoraciones 4 y 5 en una escala del 1 al 5), figuran la protección social y prestaciones (89,8%), la lucha contra la discriminación (87,9%), la accesibilidad universal (87,3%), el acceso a la vivienda (85,9%), la educación inclusiva (84,9%) y la participación política y social (80,9%).

El estudio recuerda que, según datos del INE de 2024, la tasa de actividad de las personas con discapacidad se situó en el 35,4% y señala, a partir de datos del Observatorio Estatal de la Discapacidad, que más del 62% cesa sus estudios al terminar la secundaria obligatoria. Además, indica que el 19,8% completa estudios superiores, frente al 39,5% del resto de la población.

En cuanto a las condiciones de su empleo ideal, un 73,7% reclama un "salario justo y competitivo", seguido de la estabilidad (59,4%) y un buen clima laboral (42,3%), en un contexto en el que el INE sitúa el salario bruto medio de 2023 en 23.159 euros para las personas con discapacidad frente a los 28.207 euros del resto.

Mientras, entre las cualidades de un buen jefe sobresalen la empatía (80%), la inclusión (56,7%) y la humildad (54,9%), con Rafael Nadal (5,3%) como figura pública más citada.

Sobre la discriminación, el 82,7% de quienes están en desempleo afirma haberla sentido en algún momento al competir en el mercado laboral (un 33,7% de forma constante y un 49% en ocasiones). Por otro lado, entre quienes trabajan el 59,1% dice haberla experimentado en su puesto (11,8% constante y 47,3% en algunas ocasiones). Asimismo, un 37% de quienes tienen un trabajo fijo no confía en conservarlo.

PROPUESTAS PARA IMPULSAR LA INCLUSIÓN

Para impulsar la inclusión en la legislatura, Fundación Adecco plantea garantizar transiciones seguras al empleo; reforzar la orientación y la formación; facilitar el paso del empleo protegido a la empresa ordinaria; impulsar empresas inclusivas y accesibles; asegurar los apoyos necesarios para mantener y desarrollar el empleo; y evaluar el impacto de las políticas con indicadores comunes.

"Necesitamos un compromiso compartido y sostenido entre fuerzas políticas, empresas y entidades sociales, articulado en un gran Pacto de Estado por la competitividad y la sostenibilidad del empleo. También debe impulsarse un Observatorio de la Inclusión que

identifique las barreras de acceso y permanencia laboral y contribuya a orientar y evaluar las políticas públicas", ha afirmado el director general de Fundación Adecco, Francisco Mesonero.