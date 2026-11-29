Archivo - (Foto de ARCHIVO) Una pestaña de la página web de ChatGPt en un ordenador - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de la mitad de las personas con discapacidad (51%) considera que los sistemas automatizados utilizados en los procesos de contratación pueden generar nuevas formas de exclusión o sesgo durante la selección, según el informe 'Impacto de la IA en la accesibilidad de las personas con discapacidad', elaborado por Fundación Randstad y Randstad Research.

El estudio, difundido con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se celebra el próximo jueves, 3 de diciembre, revela que el 19% de los encuestados cree que la inteligencia artificial (IA) ha contribuido a mejorar la igualdad de oportunidades en el empleo.

Del mismo modo, señala que entre el 63% y el 66% de las personas afirma no haber percibido mejoras relevantes en aspectos como la integración profesional, la adaptación del puesto de trabajo o el acceso a nuevas responsabilidades gracias a estas tecnologías.

Frente a esas cautelas en el ámbito laboral, el informe señala que la IA ya está generando avances significativos en accesibilidad digital y autonomía. Un 32% de los participantes afirma haber ganado independencia en tareas complejas mediante estas herramientas y un 29% considera que ya han ayudado a mejorar su calidad de vida.

En accesibilidad digital, el beneficio más valorado es el acceso a la información, señalado por el 49% de los encuestados, por delante de la reducción del esfuerzo necesario para realizar determinadas tareas (39%) y de la posibilidad de adaptar y personalizar la experiencia de uso (38%). Para Fundación Randstad, estos datos reflejan el "potencial" de la IA para reducir barreras y favorecer la inclusión social.

EL 45% HA DEJADO LA IA POR MOTIVOS ECONÓMICOS

La investigación también identifica barreras económicas y de protección de datos que condicionan una adopción más amplia de la IA. En concreto, el 45% de las personas consultadas reconoce haber dejado de utilizar alguna de estas herramientas por motivos económicos, y el 47% expresa preocupación por el uso de sus datos personales.

A pesar de estos desafíos, el estudio revela una visión mayoritariamente "positiva" sobre el papel que puede desempeñar la inteligencia artificial en los próximos años. El reto, concluye

la investigación, "pasa ahora por garantizar que los beneficios ya observados en accesibilidad y autonomía alcancen también al empleo y contribuyan a construir entornos laborales más inclusivos, accesibles y equitativos".

La directora de Innovación Social de Fundación Randstad, María Salsamendi, ha expuesto que "la irrupción de la inteligencia artificial plantea un desafío que va más allá de la tecnología". A su juicio, tras años trabajando para eliminar barreras físicas y culturales en el acceso al empleo, ahora existe la oportunidad de evitar que aparezcan nuevas barreras en el entorno digital.

"Los resultados de este estudio muestran que la IA puede convertirse en un importante factor de inclusión, pero también evidencian que su impacto dependerá de las decisiones que tomemos hoy. La diferencia no la marcará la tecnología por sí sola, lo hará nuestra capacidad para diseñar procesos, entornos de trabajo y modelos de selección que incorporen la accesibilidad y la diversidad desde el origen y garanticen que nadie quede fuera de las oportunidades que está creando esta transformación", ha subrayado.