Personas sordas solicitan intérpretes de lengua de signos para participar en las mesas electorales del 29N - CNSE

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior ha puesto en marcha distintas actuaciones para garantizar la participación de personas con discapacidad en las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre, de manera que puedan ejercer su derecho de sufragio "activo, consciente, libre y voluntariamente", en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley del Régimen Electoral General y en los Reales Decretos que regulan el procedimiento de voto accesible.

Interior precisa que ha contado con la colaboración de Plena Inclusión para la elaboración de contenidos específicos en formatos de lectura fácil, tanto para los miembros de mesas electorales como para la página web del proceso electoral.

Por su parte, Plena Inclusión --que da apoyo a más de 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y a sus familias-- subraya que, con estas acciones, busca conseguir que los colegios electorales sean espacios más fáciles de comprender y que todas las personas puedan ejercer su derecho al voto en igualdad de condiciones que el resto.

Precisamente, Interior y la ONG firmaron un convenio de colaboración en 2021 (prorrogado en 2025) para facilitar la accesibilidad cognitiva a personas con discapacidad en el acceso y recorrido de los locales electorales. Debido a este acuerdo, el Ministerio ha colocado pictogramas en locales de capitales de comunidad autónoma, capitales de provincia y a las ciudades de más de 50.000 habitantes, alcanzando un total de 155 municipios y un censo estimado de 18 millones de electores.

Además, se ha trabajado en el diseño de cuatro carteles nuevos, disponibles en la web electoral para su libre uso, y se prevé su fabricación en los próximos procesos. En este sentido, la organización añade que ha actualizado el diseño y ha validado señales accesibles para los colegios electorales.

Entre otras novedades, destacan carteles que explican los pasos para votar dentro de las cabinas y otros relacionados con los animales de compañía. Estas señales están disponibles en castellano y en versiones bilingües en las lenguas cooficiales.

Asimismo, también ha elaborado una guía para señalizar correctamente los colegios electorales, un documento que explica dónde y cómo deben colocarse los carteles para facilitar la orientación y la comprensión de los diferentes espacios y pasos de la votación.

Además, ha revisado y actualizado los manuales de mesa electoral (preparados también en las lenguas cooficiales) en lectura fácil, que explican de forma sencilla las funciones y responsabilidades de las personas que forman parte de las mesas electorales.

Por todo ello, Plena Inclusión anima a los ayuntamientos de los municipios de menos de 50.000 habitantes a descargar e instalar también estas señales en sus colegios electorales ya que la cartelería está disponible en la web oficial de las elecciones del 29N, donde también se puede descargar la guía de señalización y otros materiales accesibles.

Estas señales facilitan la orientación y ayudan a comprender el proceso electoral, beneficiando no solo a personas con discapacidad intelectual, sino también a mayores, personas con dificultades de lectura y otras que necesitan información más clara.

"No basta con reconocer el derecho al voto. Tenemos que garantizar que todas las personas puedan ejercerlo. La accesibilidad cognitiva es fundamental para comprender las propuestas electorales, orientarse en los colegios y votar de forma libre e independiente", señala la presidenta de Plena inclusión España, Carmen Laucirica.

EL KIT DE VOTO ACCESIBLE EN BRAILLE LLEGA AL DOMICILIO

Las personas con discapacidad visual también cuentan con un kit con documentación complementaria en braille, que permite la identificación de la opción de voto por las personas ciegas o con discapacidad visual, con autonomía y plena garantía para el secreto del sufragio.

El kit de voto accesible, una vez solicitado por el elector o la electora, "se encontrará bajo la custodia del Presidente de la Mesa electoral", donde podrá ser recogido el día de la votación, previa acreditación de su identidad, como indican desde el Ministerio del Interior que, en esta ocasión, ha contado con el apoyo de la ONCE, para hacer posible, por promera vez, el envío a domicilio de estos kits para aquellas personas que lo hayan solicitado.

Como detalla la ONCE, el kit contiene las papeles electorales y sobres de votación iguales a los que utiliza toda la ciudadanía y, junto a ellos, la correspondiente documentación en braille, así como instrucciones sobre su uso.

De esta manera, la persona ciega revisa las opciones de voto en braille y elige su opción duplicada y anexa en tinta, con la que ejerce el voto. En el caso del Senado, cuenta con una plantilla troquelada y con información en braille que, sobrepuesta a la normalizada, le permite tachar sus candidatos. Luego, ya con los sobres habituales, vota.

La ONCE indica que hasta el momento, la persona solicitante tenía que esperar hasta el día de la votación, acercarse a la mesa electoral y solicitar el kit de voto en braille para que se lo entregaran y proceder a ver toda la documentación en un espacio reservado, con dificultades de espacio y tiempo. En estas elecciones, las personas que lo han solicitado han podido recibir esta documentación antes en el domicilio, lo que facilita la preparación del voto.

Tras el anuncio de la medida, y la autorización por parte de la Junta Electoral Central en su Acuerdo de 15 de octubre de 2026, y una vez cerrado el plazo de solicitudes, las peticiones se han visto incrementadas en un 167% respecto las elecciones a Cortes Generales de 2023, y un 253% respecto a las elecciones al Parlamento Europeo de 2024, según datos de Interior.

En concreto, se ha registrado un total de 3.552 solicitudes; en 3.388 de los casos con entrega en domicilio y, en los 164 restantes, en la Mesa electoral. "Garantizamos una participación más autónoma, pero, sobre todo, nuestro derecho a la privacidad", asegura la responsable de la Unidad Braille y del Departamento de Comisión Braille Española y del Etiquetado en la ONCE, Marina Rojas.

APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DESIGNADAS MIEMBROS DE MESA

En el caso de personas con discapacidad auditiva, usuarias de la lengua de signos española o de llenguas de signos propias de las Comunidades Autónomas que hayan sido designadas integrantes de Mesa electoral y suplentes, Interior precisa que disponen de un servicio gratuito de interpretación en lengua de signos a través del intérprete, como apoyo complementario.

Además, se ofrece un servicio gratuito de bucle magnético para integrantes de Mesa electoral con discapacidad auditiva, tanto titulares y suplentes que lo hayan solicitado a su Junta Electoral de Zona.

Personas con discapacidad intelectual, tanto titulares como suplentes, contarán con el apoyo que determine la Junta Electoral de Zona, al igual que las personas con discapacidad visual, ciegas y sordo-ciegas, tanto titulares como suplentes.

Desde la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) han mostrado su satisfacción ante la participación de ciudadanas y ciudadanos sordos en las mesas electorales pues un total de 12 personas sordas (7 mujeres y 5 hombres) han ejercido hasta el momento su derecho a solicitar intérpretes de lengua de signos durante la jornada, 4 como titulares y 8 como suplentes. Por provincias, 3 solicitudes corresponden a Valencia, 2 a Madrid, 2 a Barcelona y las 5 restantes a Granada (1), A Coruña (1), Huesca (1), Murcia (1) y Cantabria (1), según el CNSE.

"Las personas sordas tenemos derecho a participar plenamente en la vida política, no solo como votantes, sino también desempeñando las responsabilidades que nos corresponden como ciudadanos y ciudadanas. Garantizar la accesibilidad es fundamental para que esa participación se produzca en igualdad de condiciones", afirma el presidente de la CNSE, Roberto Suárez.