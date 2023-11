El 80% de ciudadanos del G20 cree que la IA tendrá una función esencial en la sociedad en 2073, según IE University

Datos del Center for the Governance of Change de IE University.

La desigualdad económica y el cambio climático, principales retos para la humanidad en 2073

El 80% de los ciudadanos de los 20 países que integran el G20 cree que la Inteligencia Artificial (IA) cumplirá una función esencial en la sociedad en el año 2073, según un estudio llevado a cabo por el Center for the Governance of Change de IE University.

Para realizar este estudio, se han entrevistado a 8.000 ciudadanos de 20 países, preguntados por sus inquietudes, retos y oportunidades de futuro en áreas como la tecnología, las tendencias económicas, los retos científicos, el medio ambiente o la educación en las próximas cinco décadas. Los encuestados concluyen que la desigualdad económica mundial y el cambio climático son los principales retos a los que se enfrentará la humanidad en 2073.

En concreto, respecto a la visión de los ciudadanos frente a la tecnología y su impacto en el futuro, así como el papel que desempeñará la IA y la biotecnología en la sociedad, una gran mayoría de los encuestados (80%) cree que la IA cumplirá una función esencial en la sociedad en 2073.

De ellos, casi la mitad piensa que la IA se integrará plenamente en su día a día y uno de cada tres (33%) considera que dominará todos los aspectos de la vida. Además, casi la mitad de los participantes (48%) cree que en 2073 la atención sanitaria contará con tratamientos genéticos personalizados.

El estudio cuenta con un apartado en el que se pide a los encuestados reimaginar cómo será la educación en los próximos 50 años. En este sentido, un 62% espera una individualización de la educación, adaptada a cada alumno. Los países asiáticos se inclinan más por esta posibilidad (73%) que los europeos (53%). Mientras, el 38% cree que el aprendizaje presencial seguirá siendo la norma. En cuanto a los países europeos y latinoamericanos, se inclinan por un cambio hacia el aprendizaje basado en la experiencia fuera de las aulas.

El informe añade que el uso de la IA aumentará en las aulas y marcará el futuro de la educación (47%), principalmente en países de Asia como China (65%), Indonesia (63%), Japón (58%) y Corea del Sur (58%).

Por otro lado, los encuestados señalan que la competencia por los recursos naturales y los problemas medioambientales serán los desafíos éticos más relevantes que planteará la tecnología en los próximos 50 años. En su opinión, el riesgo climático más probable lo representan los conflictos por el agua derivados de la sequía.

En cuanto a las inquietudes de los ciudadanos ante el futuro para ellos y las próximas generaciones, al presentarles una lista de diferentes escenarios que podrían suceder en los próximos 50 años, los ciudadanos consideran la posibilidad de una nueva pandemia, un desastre climático o un colapso global del sistema.

En caso de que se confirmara alguna de las hipótesis planteadas, la mayoría de los ciudadanos (48%) afirma que se movilizaría y colaboraría con otros. El 40% se trasladaría a una región más segura y buscaría refugio. No obstante, existe una división generacional entre los jóvenes y los mayores: los encuestados de más edad confirman su mayor disposición a 'luchar' en lugar de trasladarse a otra zona más segura, opción elegida por los más jóvenes.

CASI LA MITAD CREE QUE HABRÁ MÁS DESIGUALDADES ECONÓMICAS

De cara al futuro, el 48% de los encuestados cree que en las próximas cinco décadas habrá más desigualdades económicas, frente al 30% que piensa que la situación seguirá igual y el 21% que considera que mejorará.

Sobre el futuro de la economía, el 39% de los ciudadanos es optimista respecto al crecimiento de la economía en las próximas décadas, frente al 25% que prevé un empeoramiento. Para afrontar las posibles dificultades económicas, la mayoría optaría por ahorrar e invertir (27%), mejorar sus competencias y formarse en áreas tecnológicas (24%).

En Europa, los ciudadanos entrevistados en España (73%), Alemania (68%) y Francia (63%) consideran que habrá más desigualdades económicas en 2073. La mayoría de los británicos (55%) también cree que la riqueza estará distribuida de forma más desequilibrada. Los países asiáticos son los más optimistas respecto a una distribución equitativa de la economía en los próximos 50 años: Indonesia (55%), China (47%) e India (45%).

"Este informe pone de manifiesto que la sociedad comparte una creciente preocupación por el futuro, situándose a la cabeza de estas inquietudes la sostenibilidad medioambiental y la estabilidad económica. Al mismo tiempo, existe un optimismo generalizado respecto al papel de la inteligencia artificial y otros avances tecnológicos en la configuración de nuestro futuro", destaca la directora del Center for the Governance of Change, Irene Blázquez-Navarro.

"Es imprescindible que la sociedad reconozca la necesidad de adoptar un compromiso proactivo y prevea un futuro en el que las personas participen directamente en el progreso tecnológico. Este enfoque exige una regulación y una gobernanza éticas, formación en humanidades para anticiparnos y gestionar los retos económicos, sociales y medioambientales. La próxima COP28 ofrece una prometedora plataforma para tratar estas cuestiones", añade.

Precisamente, los resultados se han presentado antes de la celebración de COP28, la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que tendrá lugar a finales de noviembre.