Accem alerta de un incremento del 'sinhogarismo': En 10 meses se atendieron el mismo número de personas que en 2024

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Accem ha alertado de un incremento del 'sinhogarismo'. La organización ha atendido en los primeros diez meses de 2025 el mismo número de personas que en todo 2024. En cuanto al perfil de personas que viven en la calle, la organización asegura que es un fenómeno que afecta sobre todo a hombres de entre 18 a 24 años y a mujer de 35 a 49 años.

La organización ha recordado datos recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), según los cuales una media de 34.145 personas se alojó diariamente en los centros de atención a personas sin hogar en 2024, un 57,5% más que en 2022. Accem alerta de este incremento, que también se percibe entre las cifras más recientes de personas que recibieron apoyo de la entidad: entre enero y octubre de 2025 atendió a 5.804, casi la misma cifra que en todo 2024 (5.897).

Con motivo del Día Europeo de las Personas Sin Hogar y el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 23 y 25 de noviembre, respectivamente, Accem ha advertido de que, pese a desconocerse la dimensión real del sinhogarismo, "el fenómeno afecta particularmente a las mujeres, ya que las víctimas de violencia de género suponen el 18% de las atenciones en dispositivos para personas sin hogar".

Además, la entidad ha apuntado que el aumento de casos de vulnerabilidad socioeconómica y exclusión residencial podría responder a situaciones de "irregularidad sobrevenida", puesto que también crece el número de personas migrantes o solicitantes de protección internacional que acude a recursos para personas sin hogar, suponiendo el 52%, según el INE.

Respecto al perfil de las personas sin hogar atendidas por Accem, el 76,4% son hombres y el 23,6% son mujeres. Por grupos de edad, destaca la atención a hombres de entre 18 y 34 años, mientras que en la atención a mujeres destaca el grupo de edad de 35 a 49 años.

Accem tiene en marcha programas y dispositivos de intervención en la calle y en asentamientos en siete comunidades autónomas para atender las necesidades más urgentes. También cuenta con centros de día donde se proporcionan servicios básicos de información y orientación, apoyo a la higiene y alimentación, consigna para guardar pertenencias, y atención social, psicológica, sanitaria y jurídica, así como con programas de acogida, mediante centros de gran capacidad o pisos con pocas plazas en barrios normalizados de ciudades en las que la entidad tiene presencia.

En el caso de las mujeres, a pesar de la "invisibilidad" del sinhogarismo femenino, éstas representan un 25% de la ocupación en los centros de atención a personas sin hogar. Su demanda de atención va muy vinculada con la violencia de género, que es uno de los principales factores que "las empuja a abandonar un hogar y que sigue presente cuando están en situación de calle o cuando acuden a un centro de atención mixto para personas sin hogar".

Por ello, desde Accem se apuesta por un modelo de intervención con perspectiva de género en los programas de atención a personas sin hogar, con espacios de acogida y servicios que atienden las necesidades de las mujeres y dos programas específicos, uno en Valencia y otro en Madrid, para víctimas de violencia machista.