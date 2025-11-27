Activistas marcan una línea roja en el centro de Madrid para denunciar las violaciones de derechos humanos en Gaza

Activistas en el centro de Madrid - AI

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Representantes y activistas de quince organizaciones han marcado este jueves una línea roja por Gaza en el centro de Madrid para recordar que, a pesar del alto el fuego, la catástrofe humanitaria continúa y la población palestina en Gaza "sigue sumida en una realidad insoportable que pone en peligro sus vidas".

Con camisetas y motivos rojos, medio centenar de asistentes han compuesto en la Puerta del Sol una línea en alusión a las violaciones del derecho internacional humanitario que Israel sigue cometiendo y han pedido a la comunidad internacional y al gobierno español que sigan presionando para se permita de inmediato un aumento masivo y sin trabas de la asistencia humanitaria a Gaza, se garantice la protección efectiva de la población civil, se incrementen la evacuaciones médicas desde Gaza y se establezca una paz permanente, según ha informado Amnistía Internacional.

Las organizaciones subrayan que la información que llega desde Gaza indica que Israel "ha roto el alto el fuego más de 500 veces desde su entrada en vigor el pasado 10 de octubre, causando la muerte de cerca de 350 personas , mujeres, mayores, niños y niñas en su mayoría". Casi 70.000 personas han perdido la vida desde el 7 de octubre de 2023 y más de 170.000 han resultado heridas.

Advierten también de que "las condiciones de vida en Gaza siguen siendo terribles" y de que, tras ser desplazadas forzosamente en repetidas ocasiones, más de un millón de personas "continúan obligadas a sobrevivir en una pequeña franja de tierra y en condiciones de vida peligrosas, en el sur de la Franja".

Casi toda la población aún vive en tiendas de campaña improvisadas, sin acceso a agua corriente ni electricidad, junto a montones de basura y aguas residuales desbordadas, afirman.

A esto se añade la llegada inminente del invierno y las primeras lluvias que ya han caído sobre la Franja, "lo que provoca condiciones extremas para una población ya exhausta". Este es el tercer invierno en la Franja desde octubre de 2023 y las condiciones son peores que nunca.

"No tardarán en aparecer enfermedades respiratorias e hipotermia, sobre todo en los niños y las niñas. Sin mejoras urgentes en el acceso al agua, el saneamiento, el refugio y la alimentación , más personas morirán por causas completamente evitables", lamentan.

Las organizaciones convocantes han recordado que Israel sigue ocupando militarmente más del 50% de la Franja de Gaza y piden la retirada del ejército israelí y el cese inmediato de los ataques que el gobierno de Israel sigue perpetrando contra la población palestina en Gaza y en Cisjordania.

También las organizaciones humanitarias, pacifistas y de derechos humanos piden el fin del bloqueo que comenzó en el año 2007 y la apertura de los pasos fronterizos para el acceso masivo y sin restricciones de ayuda humanitaria así como de suministros esenciales como medicamentos, alimentos, agua, tiendas de campaña, material de construcción, equipos de saneamiento o combustible.

En este sentido, denuncian que "el asedio y la ocupación que llevan décadas en curso restringen el acceso a alimentos, agua, refugio seguro y atención médica, lo que provoca muertes evitables, desnutrición, y un profundo trauma y sufrimiento". "Las necesidades son tan grandes y el bloqueo de la ayuda humanitaria ha sido tan largo que incluso lo que está entrando hoy resulta insignificante para hacer frente a esta situación", agregan.

Asimimso, aseguran que productos esenciales de las organizaciones internacionales valorados en 50 millones de euros "permanecen en almacenes porque el Gobierno de Israel niega su entrada mientras las familias en Gaza afrontan el frío y la lluvia en refugios improvisados sin aislamiento, sin calefacción y sin agua limpia", denuncian las organizaciones.

Las ONG reclaman que se abran las fronteras para permitir la evacuación de las personas que deseen marcharse y de aquellas que necesiten atención especializada urgente. Los gobiernos deben facilitar activamente estas vías de salvamento y el derecho al retorno cuando las condiciones sean realmente seguras para ello.

Las organizaciones que impulsan esta la iniciativa son Alianza por la Solidaridad-ActionAid, Amnistía Internacional, Asamblea de Cooperación por la Paz, CEAR, La Coordinadora de Organizaciones de Desarrollo, Educo, El Día Después, Entreculturas, Farmamundi, Greenpeace, Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras, Novact, Oxfam Intermón y UNRWA. Está previsto que hoy y en los días siguientes el acto se replique en distintas comunidades autónomas.

Las 15 entidades subrayan también que cualquier acuerdo de paz debe de basarse en los principios de verdad, justicia y reparación , por lo que piden que se investiguen de manera independiente y transparente todas las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas por todas las partes y que sus responsables rindan cuentas ante la justicia.

Por último, recuerdan que es imprescindible garantizar la participación real y efectiva de la población palestina en los procesos políticos, de reconstrucción y en todas las decisiones que afecten a su vida, su territorio y su gobernanza. El camino a seguir debe ser liderado por la ciudadanía palestina y estar basado en el cumplimiento de los derechos fundamentales.